Über ein halbes Jahrhundert hat der 1941 geborene Rudolf Schütz unaufhörlich gemalt, ohne sich auf ein spezielles Sujet festzulegen. In dieser Zeit sind unzählige Bilder entstanden. Erst in seinem 80. Lebensjahr legte er nach langer Zeit eine Schaffenspause ein. Ende 2021 starb der, auch als Laufenburger Städtlemaler bekannt gewordene Kunstmaler, nur wenige Monate nach seinem 80. Geburtstag. In der Kultschüür in Laufenburg/Schweiz sind noch bis zum 10. September Bilder von Rudolf Schütz zu sehen.

Peter Schütz, der Sohn des Malers, sagte bei der Ausstellungseröffnung, dass ein Großteil der ausgestellten Bilder noch nicht in der Öffentlichkeit gezeigt wurde. Peter Schütz hatte einige der zu sehenden Werke, die teilweise nur zusammengerollt und gar nicht auf Keilrahmen gezogen waren, bei der Sichtung des Nachlasses entdeckt. Die ausgestellten Bilder stammen hauptsächlich aus der Schaffensperiode nach 2001. „Sie sind wunderbar gemalt. Mit feinem Pinsel, mit großer Geduld, mit sicherer Farbwahl, auch mit Witz“, sagte Peter Schütz. Neben luftig leicht gemalten Naturstudien und Landschaften hängen im oberen Teil der Kultschüür Landschaften in kräftigen Farbtönen. In den mit „Spiegelung“ betitelten Bildern treffen blaue und orange Farbtöne intensiv aufeinander. Treffend hat Rudolf Schütz die Stimmung der quirligen „Hela“, in bunter Farbenvielfalt im Bild eingefangen. Die Prozession „San Giuseppe“ zeigt eine ganz andere, eher düstere, aber dennoch feierliche Stimmung. Einige Aquarelle mit Laufenburger Ansichten, darunter auch das mystisch anmutende Bild mit dem Titel „Nebelfee“, sind ebenfalls zu sehen. Im Theaterraum hängen, neben einem Selbstbildnis, rund 30 Porträts von mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten. Was allen Bildern gleichwohl eigen ist, ist die Liebe zum Detail.

Etliche der Arbeiten von Rudolf Schütz, darunter sein Langzeit-Projekt der Laufenburger Ansichten, sind als Schenkung ans Museum Schiff gegangen, wie Peter Schütz berichtet. Die Arbeiten können zum Teil käuflich erworben werden.

Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag, 2. September (Kulturnacht), 19 bis 23 Uhr; Sonntag, 3. September, Samstag, 9. September, und Sonntag, 10. September, jeweils 14 bis 17 Uhr. Infos: www.kultschüür.ch.