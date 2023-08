„Das wird eine magische Nacht“. Roland Kaufmann, Vorsitzender des Organisationskomitees, zeigte sich bei der Medienorientierung am Montag im Rehmann-Museum voller Vorfreude auf die 18. Kulturnacht am Samstag, 2. September. Dieses Jahr gibt es als Motto „Kultur baut Brücken“. Zum ersten Mal wird eine Kulturbühne auf dem Laufenplatz installiert.

Sehr viele Künstler aus beiden Laufenburg machen mit und verdienen, so die Veranstalter, ein interessiertes Publikum bei freiem Eintritt und kulinarischem Angebot. Auch das Logo ist jedes Jahr etwas anders. Dieses Mal geht es auf das nächtliche Brückenereignis ein mit Brückenbogen und Mondsichel, und die Farben sind komplett neu. Es soll, so Grafiker Roland Sens, der für Marketing und soziale Medien zuständig ist, frisch daherkommen.

Für jeden Geschmack etwas

Bei diesem Kultur-Event herrscht eine große Vielfalt. 30 Stationen sind aufgelistet, Kunst, Musik, Tanz, Kulinarisches, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Macher sind noch immer beseelt von der letzten Kulturnacht. Sie wollen die Kulturbrücke ausbauen mit einem tollen Programm in professionellem Rahmen auf der neuen Kulturbühne und so die 18. Auflage in gestärkter Form präsentieren.

Roland Köpfer holt sieben Künstler aus der Umgebung auf die Brücke, vier aus der Schweiz, drei aus Deutschland. Im Schlössle stellt er Holzskulpturen aus zusammen mit der Malerin Silvia Seifert. Bereichert wird die Schau durch ein musikalisches Programm mit Akkordeon passend zu gebeamten Bildern aus der französischen Partnerstadt. In der Kultschüür gibt es statt Theater wie sonst eine Ausstellung mit Landschaften, Ansichten, Porträts und Stillleben des 2021 verstorbenen Laufenburger Kunstmalers Rudolf Schütz. Betriebsleiter Martin Willi wird im Rathausfoyer im badischen Laufenburg zwei Lesungen aus seinen Jugendbüchern und Krimis abhalten. Im Rehmann-Museum macht der neue Kurator Michael Hiltbrunner Kurzführungen durch die am Vortag eröffnete Ausstellung „Schildkrötentempel“ mit kleinen Skulpturen und Objekten. Außerdem wird es Konzerte des Amal-Trios mit Balkanmusik und einen Workshop zum Arbeiten mit Ton geben.

Kultur und Gaumenfreuden

Ansonsten wird viel Kultur mit Musik und Kulinarik verbunden. In die Codman-Anlage kommen mit der Vokalgruppe Belo-Mir gewaltige Männerstimmen aus Minsk mit slawischen Gesängen. Getanzt wird auch wieder viel. Die Schülerinnen der Ballettschule Luise Krey „Ballettissimo“ greifen voraus auf ihr zehnjähriges Jubiläum und tanzen auf der Brücke Ausschnitte aus dem Jubiläumsprogramm.

Der Bewusstseinskünstler Felix Nguyen performt vier Tänze in unterschiedlichen Stilrichtungen auf der Kulturbühne. Die Narro Altfischerzunft öffnet das Haus Maria Grün; in der Zunftstube werden Führungen stattfinden, Bilder und alte Filme gezeigt.

Für Gaumenfreuden ist an der Laufenburger Kulturnacht auch wieder gesorgt: Von Lachs am offenen Feuer, gebraten von den Salmfängern in historischen Gewändern, bis hin zum habsburgischen „Sissi-Konfekt“ der Schoggiwerkstatt. Alle hoffen auf gutes Wetter und einen guten Abend. Bitte vorbeischauen!