Laufenburg (pm/pgu) Ein einsames Haus auf einer schwedischen Insel – Tone möchte das Heim seiner Kindheit verkaufen. Mehrere potenzielle Käufer finden sich zu einer Hausbesichtigung ein. Schnell wird aber klar, dass es sich um eine dubiose Mischung von Menschen handelt. Nach und nach offenbaren sich die Abgründe der Personen. Die Situation droht immer mehr zu eskalieren. Das Theater Wiwa feiert sein 20-jähriges Bestehen und führt zu Ehren des 75. Geburtstags von Henning Mankell dessen Schauspiel “Ein Herbstabend vor der Stille“ auf, schreibt das Theater in einer Pressemitteilung.

Tom, ein Nachtclubbesitzer, vermag kaum eine Minute zu verbringen, ohne seine Freundin Lisa in einem der zahllosen Zimmer zu begatten. Dazwischen putscht er sich mit Pillen auf. Rolf und Hanna, ein älteres Ehepaar um die sechzig, überprüfen das Haus als möglichen Wohnsitz für ihre Tochter Hanna, eine Künstlerin mit äußerst aggressiven Wesenszügen. Außerdem interessiert sich das ehemalige Topmodel Lena für das Haus. Da sie allerdings schon beim Hinweg dermaßen unglücklich über die Felsen stolpert, trifft sie sehr verspätet und heftig blutend ein. Die Stimmung ist angespannt, die Menschen sind einander fremd und umlauern einander misstrauisch. Als sie dann vom Fährmann die Nachricht erhalten, dass aufgrund der schlechten Wetterlage an eine baldige Rückfahrt nicht zu denken ist, müssen sie notgedrungen miteinander eine Nacht in dem Haus verbringen. Die Abgeschlossenheit der sieben Figuren führt zu drastischen Auseinandersetzungen. Die abweisende Atmosphäre des Hauses lässt die Nerven blank liegen. Henning Mankell habe mit “Ein Herbstabend vor der Stille“ ein höchst spannendes psychologisches Kammerspiel geschrieben, erklärt das Theater in der Pressemitteilung.

Freie Plätze gibt es noch am Mittwoch, 13. Dezember, um 20 Uhr, am Samstag, 16. Dezember, um 20 Uhr, und am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr. Die Kultschüür in Laufenburg befindet sich am Hinterer Wasen 48. Reservierungen sind unter 0041 62 8743012 oder reservation@kultschuer.ch möglich. Der Eintritt kostet 25 Franken.