„Ein Kind aus der Region“, wie der Bad Säckinger Revierleiter Albert Zeh betont, ist Stefan Krohs, der neue Leiter des Laufenburger Polizeipostens. Der neue Postenleiter wurde in Laufenburg geboren, wuchs dort auf und lebt heute noch hier. Im Rahmen einer Feierstunde wurde Krohs am Mittwoch in sein neues Amt eingeführt und gleichzeitig sein Vorgänger Jürgen Rotzinger verabschiedet.

Krohs wechselt von Grenzach-Wyhlen nach Laufenburg

„Er hat die Chance genutzt und kam wieder zurück in die Heimat“, so Zeh weiter über Krohs. Dieser war bisher beim Polizeirevier Grenzach-Wyhlen tätig. Jetzt übernimmt er Leitungsaufgaben in Laufenburg, wo sein Vorgänger Rotzinger gerade mal elf Monate im Amt war, bevor es ihn zurück nach Tiengen zog.

Der Polizeiposten Laufenburg Der Polizeiposten Laufenburg ist in der Villa Jasmin an der Andelsbachstraße untergebracht. Er ist betreut Laufenburg und Murg mit zusammen 16.000 Einwohnern. Mit den Posten Wehr, St. Blasien und Görwihl ist er dem Polizeirevier Bad Säckingen zugeordnet.

Der Wechsel nach Laufenburg fiel dem neuen Postenleiter leicht. Wusste er doch, was auf ihn zukommt. Bereits viermal war er in seiner beruflichen Laufbahn auf dem Laufenburger Posten tätig. Nach 16 Jahren an anderen Orten erhielt er dort jetzt den Leitungsposten.

„Die Personaldecke ist dünn“

Entspannt zurücklehnen kann sich der neue Postenleiter nicht. „Die Personaldecke ist dünn“, betont der Bad Säckinger Revierleiter, dem der Laufenburger Posten angeschlossen ist. Das mache sich vor allem im 24-Stunden-Dienst bemerkbar. Und Zeh macht wenig Hoffnung auf eine baldige Veränderung der aktuellen Lage. „Es sind viele Gedanken da, aber gehört habe ich noch nichts“, sagt er. „Es ist noch keine Entscheidung gefallen, wohin es in den Polizeistrukturen geht“.

Zeh geht davon aus, dass es im Polizeirevier Bad Säckingen und beim Posten Laufenburg „in nächster Zeit zu keinen Veränderungen kommt“. Während sich die Polizei inzwischen allgemein vermehrt um häusliche Gewalt, Internetkriminalität oder Brände kümmern muss, sind es in Laufenburg vor allem die Delikte Betrug und Diebstahl, die die Beamten auf Trab halten.

Rotzinger war der erste Postenleiter, der keinen Einsatz in der Fasnacht hatte

„Die Zeit war kurz, aber intensiv“, resümiert Bürgermeister Ulrich Krieger die Tätigkeit des scheidenden Postenleiters. „Ich habe unsere Zusammenarbeit war kameradschaftlich und habe ich sehr geschätzt.“ Gleichzeitig betont er: „Er war der erste Postenleiter in Laufenburg, der keine Laufenburger Fasnacht mitgemacht hat.“ Nach der Amtseinführung Rotzingers sei wegen Corona die Laufenburger Fasnacht ausgefallen. „Und im Folgejahr warst du ja schon wieder weg.“

Der Bürgermeister ist froh, dass die Stadt einen Polizeiposten hat

Krieger ist froh, dass Laufenburg einen Polizeiposten vor Ort hat. „Denn ein Polizeiposten vor Ort ist eine große Stärke“, betont er. Der Bürgermeister freute sich darüber, dass sich schnell wieder eine Nachfolge für den Postenleiter gefunden hat. „Das ist heute ja nicht mehr selbstverständlich!“

Der neue Leiter Krohs fühlte sich auf dem Posten Laufenburg bereits nach einer Woche wieder heimisch. „Die Tätigkeiten haben sich stets verändert, aber was geblieben ist, ist der Charakter des Laufenburger Polizeipostens.“