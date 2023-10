Hannes Burger, ehemals Präsident des grenzüberschreitenden Museumsvereins Laufenburg, ist kürzlich das Fehlen des metallenen Fischs an einer Station am Rundweg „Laufenburger 8“ beim „Goldenen Anker“ auf badischer Rheinseite aufgefallen. Weil er aus Metall ist, ist der Fisch natürlich nicht echt, aber ein Hingucker ist er trotzdem.

Sicher hat er eine Stange Geld gekostet, weil er sehr aufwändig, sehr schön gemacht ist. Was, so scheint‘s, auch vorbeigehenden Personen aufgefallen ist. Normal wäre, den Fisch anzuschauen, sich daran zu erfreuen, eventuell auch daran zu schnuppern, und weiterzugehen. Aber was ist schon normal heute? Heute werden Notfallpraxen dicht gemacht und Ortsschilder entwendet, also kann auch mal ein Fisch verschwinden.

Wo ist nur der Fisch geblieben?

So einfach war es mit dem Mitnehmen jedoch nicht, denn der Fisch befand sich auf einer Metallstange, war recht stabil angebracht. „Wer ihn demontiert hat, muss einen Schraubenschlüssel dabeigehabt haben“, ist Hannes Burger überzeugt. Das riecht nach Vorsatz, aber weil mangels Videoüberwachung oder Zeugen kein Nachweis erbracht werden kann, wer den Fisch seines Standortes oder den Standort seines Fischs beraubt hat, bleibt die Lage vage. Folglich auch der derzeitige Standort des Fischs.

Vielleicht hat ihn jemand bei sich daheim überm Fernseher aufgehängt. Ist ja schön, einen Fisch an der Wand hängen zu haben, der nicht zu stinken anfängt. Der morgen und übermorgen nicht stinkt und in einer Woche nicht. Der sein Aussehen nicht verändert und keinen Muckser von sich gibt. Vielleicht schmückt er jetzt eine Fischbude in Buxtehude. Oder den Keller eines Sammlers von ausgefallenen Dingen aus Metall, schließlich gibt es viele interessante Hobbys, die nur mit Schraubenschlüsseln die Erfüllung bringen, siehe geklaute Ortsschilder. Auch eine Möglichkeit, mit der Hannes Burger das Fehlen des Fischs zu erklären versucht: „Vielleicht hat ihn jemand in den Rhein geworfen.“ Genau, denn der Fisch gehört ins Wasser, sonst geht er ein. Burger weiter: „Aber so blöd kann niemand sein.“ Sicher?