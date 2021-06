von André Zülle

Trotz der aktuell schwierigen Lage, finden wir auf beiden Seiten des Rheins relativ stabile monetäre Verhältnisse vor – und damit sieht die Lage insgesamt deutlich besser aus, als in der krisengeschüttelten Zeit vor etwa 100 Jahren. Während des Ersten Weltkrieges (1914-1918) sind beispielsweise die Güter des täglichen Bedarfes im schweizerischen Laufenburg knapp geworden und haben sich massiv verteuert. Eine Normalisierung gab es erst mit dem Beginn der 20-er Jahre.

Schwieriger war die Situation im badischen Laufenburg. Dort fand eine massive Geldentwertung statt, welche ihren Ursprung in der Finanzierung des Krieges hatte. Bereits mit dem Ende des Weltkrieges hatte sich der Wert der Mark halbiert – und dieser Trend setzte sich fort. Im Herbst 1922 musste man bereits 1800 Mark für einen Dollar hinblättern, im August 1923 waren es gar 3,9 Millionen Mark. Die Notenbank in Berlin war nicht mehr in der Lage, das gesamte Reich mit genügend Banknoten zu versorgen, daher waren Kommunen und Banken berechtigt, sogenannte Notgeldscheine zu drucken.

Noch im Oktober 1918 hat sich der Gemeinderat von Laufenburg gegen die Ausgabe solcher Geldzeichen ausgesprochen, aber im August 1922 war auch das beschauliche Städtchen am Hochrhein zur Herausgabe von „Notgeld“ gezwungen. Die erste Serie umfasste Scheine zu 20, 50 und 100 Mark. Das Geld verlor aber jeden Tag an Wert. Im November 1923 kostete ein Pfund Brot 250 Milliarden, ein Pfund Salz 150 Milliarden und ein Liter Milch 380 Milliarden Mark. Aufgrund dieser Entwicklung ließ die Stadt 1923 Notgeld im Nennwert von 700 Billionen Mark herstellen. Die Folgen dieser Inflation waren für die Menschen fatal. Sämtliche Sparguthaben aus der Vorkriegszeit haben sich quasi in Luft aufgelöst, der tägliche Einkauf war beschwerlich, da die Waren knapp waren und es mussten bündelweise Banknoten dafür bezahlt und abgezählt werden.

Im Zuge des Wertverfall des Geldes während 1923 mussten Geldscheine mit immer höherem Nennwert gedruckt werden. | Bild: André Zülle

Die Stabilisierung der Währungsverhältnisse in Deutschland setzte erst am 15. November 1923 mit der Schaffung der Rentenmark ein. Eine Rentenmark entsprach einer Billion Mark des deutschen Kaiserreiches. Aber auch diese war nur eine kurze Übergangslösung. Am 30. August 1924 wurde die Reichsmark geschaffen, welche erst 1948 ihr Ende fand. Erst die 1948 geschaffene D-Mark sorgte über mehrere Jahrzehnte für geordnete Geldverhältnisse im nördlichen Laufenburg, die auch anhielten als sie 2001 durch den Euro abgelöst wurde.