Für viele Menschen stellte das diesjährige Weihnachtsfest in der anhaltenden Corona-Pandemie ein ganz Besonderes dar. Da die Kontaktbeschränkungen über die Feiertage etwas gelockert wurden, konnten viele ihre Familien wiedersehen und gemeinsam Weihnachten feiern.

Musikalisch umrahmt wurden einige der Gottesdienste durch Sänger und Musiker, wie hier in Luttingen, wo der Sicherheitsabstand sichtbar eingehalten werden konnte. Bild: Michelle Güntert

Da gerade für gläubige Christen der Gang in die Kirche zu diesem Anlass dazugehört, konnten die Gottesdienste zu Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen in Laufenburg und Murg unter strenger Einhaltung der Corona-Regeln stattfinden.

Kaplan Philipp Ostertag verdeutlichte in seiner Weihnachtspredigt, dass das Licht, das durch Jesus in die Welt gekommen ist, sich in jedem entfalten kann, wenn man es annimmt. Bild: Michelle Güntert

Traditionell konnten die Christmetten am Heiligen Abend in den Kirchen stattfinden, aber vereinzelte Kirchengemeinden setzten hierbei auf eine Alternative. So veranstalteten in Murg sowohl die katholische wie auch die evangelische Kirche an diesem Tag einen Freiluft-Gottesdienst. Die evangelische Kirche Laufenburg realisierte ebenfalls ein solches Konzept und veranstaltete einen Freiluftgottesdienst im Waldstadion, bei welchem der Blick auf die Krippe zentral gewesen war, wie Pfarrerin Regine Born erklärte. „Wir sind durch diese außergewöhnliche Situation sehr nah am allerersten Weihnachtsfest, denn für Maria und Josef waren es auch schwierige Umstände, unter welchen sie Gottes Sohn empfingen“, sagt Born. An diesem Weihnachten sollte es auch darum gehen, der Angst vor dem Virus zu begegnen, denn bereits die Engel sagten damals den Hirten: „Fürchtet euch nicht“.

Der Blick auf die weihnachtliche Krippe war in vielen Gottesdiensten zentral, denn das diesjährige Weihnachtsfest erinnerte stark an die schwierigen Umstände zur Zeit von Jesu Geburt.Bild: Michelle Güntert

Kaplan Philipp Ostertag, der den Festgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag in der St. Martinskirche in Luttingen leitete, betonte, dass an Weihnachten die frohe Botschaft vorherrsche und das Licht, welches Christi in die Welt gebracht hat, die dunklen Zeiten der letzten Wochen und Monate überstrahle. Viele Kirchen haben zusätzlich Weihnachtsgottesdienste aufgezeichnet, welche von zuhause aus über das Internet mitverfolgt werden konnten.