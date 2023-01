von Charlotte Fröse

Das große Ziel im Bereich des Klimaschutzes ist die Einsparung von Energie, vor allem auch im Bereich Wärme. Die Stadt Laufenburg wird sich daher mit dem Erstellen eines kommunalen Wärmeplans dieser Zielsetzung anschließen. Der Gemeinderat befürwortete in seiner jüngsten Sitzung die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans mit einer Gegenstimme.

Die Wärmeplanung Die kommunale Wärmeplanung ist für Kommunen der zentrale strategische Prozess, um Klimaschutzziele im Wärmebereich zu erreichen. Für die kommunale Wärmeplanung gibt das Klimaschutzgesetz (Paragraf 7 c des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg) das Ziel einer klimaneutralen Wärmeversorgung bis zum Jahr 2040 vor. Mit diesem Thema befassen sich deshalb auch die anderen Städte und Gemeinden des Kreises Waldshut.

Zunächst werden nun Angebote für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung eingeholt. Die Stadt rechnet mit Kosten in Höhe von 37.500 Euro für das Vorhaben. Allerdings gibt es unterschiedliche Fördermöglichkeiten zwischen 80 und 100 Prozent, entweder vom Land Baden-Württemberg oder vom Bund. Welche Fördermöglichkeit für Laufenburg in Frage kommt, wird noch geprüft.

Kompetente Unterstützung und Begleitung im Bereich der Wärmeplanung erhält die Stadt von Friederike van den Adel von der unabhängigen und neutralen Beratungsstelle Kommunale Wärmeplanung bei der Energieagentur Südwest. Sie war in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend anwesend und führte die Gemeinderäte in die Materie ein. Wie wichtig das Thema ist, wurde unter anderem auch durch die Aussage dokumentiert, dass 53 Prozent der Treibhausgasemissionen im Landkreis Waldshut aus Wärme kommen, erläuterte Friederike van den Adel.

Der erste Schritt zur kommunalen Wärmeplanung ist die Bestandsanalyse des Wärmebedarfs und der Versorgungsinfrastruktur der Gemeinde. Dabei werden der Gebäudebestand und die Energieinfrastruktur erfasst und in einer räumlichen Darstellung des Wärmebedarfs der privaten wie kommunalen Gebäude auf einer Karte als Ist-Zustand festgehalten. Weiter wird eine Energie- und THG-Bilanz erstellt, die angibt, wie viele Tonnen klimarelevanter Treibhausgase (THG) in einer Kommune jährlich verursacht werden.

Analyse der Möglichkeiten

In einem weiteren Schritt wird eine Potenzialanalyse erneuerbarer Energien und von Abwärme erstellt. Daran schließt sich ein Zielszenario zur Deckung des zukünftigen Wärmebedarfs, inklusive des Zwischenziels 2030 an, um den zukünftigen Wärmebedarf abzuschätzen und zukünftige Versorgungsstrukturen zu definieren. Um die Wärmewendestrategie zu verwirklichen, werden daraufhin entsprechende Maßnahmen umgesetzt.

Bürgermeister Ulrich Krieger erläuterte, dass für Kommunen in der Größe von Laufenburg noch keine Pflicht bestehe, einen Wärmeplan umzusetzen, es jedoch eine Frage der Zeit sei, bis es zur Pflicht werde. Jetzt könnten noch Fördergelder im oberen Bereich beantragt werden, betonte er. Zudem bekomme die Stadt mit dem Instrument Wärmeplan einen Einblick in Energiestrukturen und einen Überblick darüber, wo es Sinn habe, zukünftig zu investieren und wo nicht.