von Peter Koch

Ein Jahr und neun Monate Haft auf Bewährung erhielt ein Laufenburger als Strafe für das Fahren ohne Fahrerlaubnis in sieben Fällen, bei denen er in fünf Fällen zudem unter massivem Alkoholeinfluss gestanden hat. 2016 begann für den heute 51-jährigen Industriemechaniker der Weg in die Alkoholsucht. Auslöser, so gab der Angeklagte vor dem Amtsgericht an, sei die schwierige Zeit während der Trennung von seiner Ehefrau gewesen. Mit der Zunahme der daraus entstehenden Belastungen habe er auch kontinuierlich seinen Konsum erhöht und sei in die Alkoholsucht abgeglitten. Dies sei so weit gegangen, dass er zeitweise am Folgetag nicht ansprechbar gewesen sei. „Zum Schluss habe ich eine Kiste Bier und dazu eine halbe Flasche Schnaps am Tag getrunken. Je nach Tagesverfassung und Anlass hab‘ ich schon vormittags mit dem Trinken begonnen“, sagte er aus.

Die Vorfälle

Bereits 2017 und 2018 kam es zu einschlägigen Verfahren gegen den Angeklagten, bei denen er seine Fahrerlaubnis verlor. Die nun vorgeworfenen Taten bezogen sich auf die Zeit von Mai 2019 bis Mai 2020, während der er rund um seinen Wohnort sieben Mal von der Polizei als Fahrer eines Kraftfahrzeugs angetroffen worden war. Fünfmal davon stark betrunken. Immer, zum Teil weit, oberhalb von 1,1 Promille, womit absolute Fahruntüchtigkeit vorlag. Im letzten Fall vom Mai 2020 erbrachte die Untersuchung des Blutalkohols einen Wert von 3,0 Promille. Aus den Polizeiberichten zu diesem Tag gehe hervor, so teilte der Richter mit, dass sich der Angeklagte in hilflosem und schuldunfähigem Zustand befunden habe.

Der Weg der Besserung

Als er im Juni 2020 seinen Job verlor, weil er bei der Arbeit betrunken gewesen sei, sei dies der Tritt gewesen, den er wohl gebraucht hätte, um sein Leben zu ändern. „Dies traf mich wie der Blitz“, so der Angeklagte. Zeitnah habe er eine stationäre Therapie begonnen und sei bis heute „trocken“ geblieben. Erstmals seit seinem Absturz 2016 habe er sein Leben unter Kontrolle und das Verhältnis zu seinen Söhnen habe sich positiv entwickelt. Sein ehemaliger Arbeitgeber habe ihm eine Stelle angeboten, sobald er die Therapie erfolgreich abgeschlossen habe. So sei der Weg aus der Arbeitslosigkeit in ein normales Leben für ihn greifbar. In seinem Schlusswort bat der Angeklagte den Richter daher, dass er nochmals eine Bewährung erhalten möge, damit sein eingeschlagener Weg nicht vor ihm wegbreche.

Die Entscheidung

Während die Staatsanwaltschaft nicht die Möglichkeit für eine Bewährung sah, folgte Richter Meents in diesem Punkt der Verteidigung und rang sich, „mit einigen Bauchschmerzen“, dazu durch, eine erneute Bewährungsstrafe zu verhängen. Der Umstand, der ihm dies ermögliche, sei die erfolgreiche, langfristige Therapie und die absolut positive Entwicklung des Angeklagten, die er nicht gefährden wolle.

Die Auflagen

Zu den umfangreichen Bewährungsauflagen zählte der Vorsitzende die Fortführung der Therapie und die Untersagung jeglichen Alkoholkonsums. „Ich werde Ihre Bewährung überwachen. Sobald Sie gegen eine der Auflagen verstoßen, werden Sie in Haft müssen“, stellte Richter Meents zum Ende nachdrücklich klar.