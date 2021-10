von sk

Die Feuerwehr Laufenburg hat einen Probenmontag im Oktober dazu genutzt, um im Beisein von Bürgermeister Ulrich Krieger und Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger Ehrungen und Beförderungen nachzuholen, die wegen der ausgefallenen Hauptversammlung – traditionell am 5. Januar – noch nicht verliehen und ausgesprochen werden konnten. Eine besondere Ehrung stellte dabei das Feuerwehr-Ehrenzeichen „Gold – in besonderer Ausführung“ für 50 Jahre aktiven Dienst für die verdienten Feuerwehrangehörigen Erich Lüttin aus Rotzel und Hanjo Eckert aus Laufenburg dar. Außerdem wurde sechs Kräften, die im Ahrtal die Führungsgruppe der Feuerwehr Laufenburg in Einsatz gebracht hatten, besonders gedankt. Dies schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Bei seinen einleitenden Worten ließ Feuerwehrkommandant Markus Rebholz die Maßnahmen und Einschränkungen im Corona-Zeitraum nochmals Revue passieren. Die kontaktlose Zeit habe dem Dienstbetrieb und auch der dafür so wichtigen Kameradschaft schwer zu schaffen gemacht. Stets seien die Schutzkonzepte akribisch umgesetzt worden. Überaus froh waren die Feuerwehrangehörigen über die vom Landratsamt organisierten Impftermine, wofür Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger ausdrücklich gedankt wurde.

Bürgermeister Ulrich Krieger berichtete in seinem Grußwort von den begonnen Umsetzungen des erst im September 2020 vom Gemeinderat fortgeschriebenen Brandschutzbedarfsplans. Hierbei stehe neben den anstehenden Fahrzeugbeschaffungen und der Einrichtung einer hauptamtlichen Gerätewartstelle ein gemeinsames Feuerwehrhaus für die Abteilung Nord ganz oben.

Folgende Beförderungen hat Bürgermeister Ulrich Krieger ausgesprochen: Richard Frommherz und Mike Waninger wurden zum Feuerwehrmann ernannt und Philipp Müller zum Oberfeuerwehrmann befördert. Zum Hauptfeuerwehrmann wurden Tobias Eschbach, Michael Eckert, Clemens Kammerer und Pascal Ruch befördert. Zum Oberlöschmeister wurde Christian Böhler und zum Hauptlöschmeister Sven Ruf sowie in Abwesenheit Christian Ruch befördert.

Folgende Ehrungen hat Bürgermeister Ulrich Krieger ausgesprochen: Für 50 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr Laufenburg wurden Erich Lüttin und in Abwesenheit Egon Udersbach, Josef Tröndle sowie Hanjo Eckert geehrt. Die Feuerwehr-Ehrenmedaille der Stadt Laufenburg ging für 30 Jahre in Gold an Michael Berger, Julio Muñoz Gerteis sowie Markus Rebholz und für zehn Jahre in Silber an Manuel Kaiser. Nicht anwesend waren Michael Blum, Jürgen Schillinger und Peter Tröndle.

Folgende Ehrungen hat Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger ausgesprochen: Eine außergewöhnliche Auszeichnung stellt das Ehrenzeichen in Gold in besonderer Ausführung dar. Hierfür ist eine 50-jährige aktive Dienstzeit erforderlich. Unter langem Beifall der in der locker bestuhlten Fahrzeughalle rund 80 anwesenden Feuerwehrangehörigen wurde dies an Erich Lüttin (und in Abwesenheit an Hanjo Eckert) verliehen.

Für 40 Jahre aktive Dienst erhielten Paul Gießer und Roland Stiegeler sowie in Abwesenheit Berthold Kaiser das Ehrenzeichen in Gold. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg ging für 25 Jahre aktive Dienstzeit an Florian Pfeiffer, Benedikt Gottlieb, Matthias Tröndle und Jens Beczkowiak sowie in Abwesenheit in Oliver Kuttruff und für 15 Jahre aktive Dienstzeit an Florian Wehrle.

Feuerwehrkommandant Markus Rebholz (links) und Bürgermeister Ulrich Krieger (rechts) ehrten für den Einsatz im Ahrtal (von links): Tobias Roming, Ralf Dorn, Helmut Riemke, Jens Beczkowiak, Luigi Serravalle, Julio Munoz Gerteis und Matthias Kreuser. | Bild: Feuerwehr Laufenburg

Kommandant Rebholz und Bürgermeister Krieger dankten außerdem den Führungskräften, die im Juli dem Einsatzbefehl der Führungsgruppe folgten und drei Tage im Hochwassergebiet im Ahrtal im Einsatz waren. Auch THW-Ortsbeauftragter Tobias Roming war gleich mehrmals in Ahrtal im Einsatz, sowohl als Feldlagerleiter wie auch zur Einsatznachbetreuung. Über die Einsätze von Feuerwehr und THW im Katastrophengebiet gaben THW-Ortsbeauftragter Roming und der stellvertretende Feuerwehrkommandant Muñoz Gerteis interessante und anschauliche Berichte ab.