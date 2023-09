Zum 31. Dezember 2022 konnte man es ein letztes Mal verschicken – die Rede ist von einem Telegramm. Die Deutsche Post stellte das Versenden eben jenes Kommunikationsträgers Anfang 2023 ein. Für Egon Gerteis war das der Aufruf: „Jetzt musst du den Leuten mal zeigen, was das überhaupt war“, so der renommierte Ausstellungsmacher und passionierte Sammler historischer Artefakte.

Unter dem Titel „75 Jahre Schmuckblatt-Telegramme der Deutschen Post – Kunst im Wandel der Zeit“ entführt Gerteis in die Welt der Schmuckblatt-Telegramme, die einen wichtigen Teil der deutschen Kommunikationsgeschichte repräsentieren. Bei der Vernissage im Foyer des Laufenburger Rathauses stellte der ehemalige Postbeamte den 15 Anwesenden einige seiner gesammelten Exponate vor.

Sechs kunstvoll gestaltete Schaukästen beherbergen eine beeindruckende Sammlung von Schmuckblatt-Telegrammen, die von der Deutschen Post in den vergangenen 75 Jahren herausgegeben wurden. Wie beliebt das Versenden von Telegrammen mit Schmuckblättern war, machte Gerteis anhand von Zahlen fest: So wurden zur Jahresfrist 1937 annähernd 1,5 Millionen Schmuckblatt-Telegramme verschickt. Doch auch die Kommunikationstechnik unterliegt einem Wandel: „Die Zeit ist heute eine andere, vieles wird elektronisch abgewickelt“, erklärte Bürgermeister Ulrich Krieger und verwies auf WhatsApp oder SMS. „Umso schöner, wenn man an eine alte Form der Kommunikation erinnert“, so Krieger. Die Schmuckblatt-Telegramme, die oft zu besonderen Anlässen wie Geburten, Hochzeiten oder Jubiläen verschickt wurden, sind nicht nur Zeugnisse vergangener Kommunikationstechniken, sondern auch beeindruckende Kunstwerke. Die Vielfalt an Verwendungszwecken spiegelt sich in den dargestellten Motiven wider: Von Blumen über Landschaften und christlichen Motiven bis hin zu abstrakter Malerei oder witzigen Comicfiguren – Wandel in Design und künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten werden erkennbar.

Zu den Besonderheiten der Ausstellung zählt ein Schmuckblatt, das beispielsweise das Motiv eines Hampelmännchens ziert, das ausgeschnitten und aufgehängt werden konnte. Auch ein seltener Farb-Fehldruck wird im Rathausfoyer ausgestellt. Bei einem der Schmuckblätter ist das dargestellte Motiv erst beim Betrachten durch eine 3D-Brille zu erkennen.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden.