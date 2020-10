von Werner Probst

Der frühere evangelische Pfarrer von Laufenburg, Eberhard Günther, feiert am Donnerstag, 15. Oktober, in Murg seinen 80. Geburtstag. 1993 kam der Jubilar als Pfarrer nach Laufenburg, leitete die Pfarrei und ging im Jahr 2000 in den Ruhestand. Dies bedeutete keineswegs, dem Kirchendienst ade zu sagen, sondern vielmehr dort Gottesdienste zu leiten, wo Not am Mann war. So betreute er auch eine längere Zeit die Kirchengemeinden Görwihl und Herrischried. Meist volle Kirchen zeugten davon, dass seine Worte Gottes bei den Gläubigen gut ankamen. Als Vertreter kam er im Ruhestand bis in das Wiesental und nach Jestetten, ehe gesundheitliche Probleme ihn zwangen, die Vertretungstätigkeit weitgehend aufzugeben.

Familientradition

Dass Eberhard Günther einmal Pfarrer werden wird, wurde ihm fast schon in die Wiege gelegt. So konnte nachvollzogen werden, dass bis in das siebzehnte Jahrhundert stets ein Familienmitglied als evangelischer Pfarrer tätig war. So war auch schon sein Vater als Pfarrer in Hausach im Kinzigtal tätig. 1946 wurde nach Schiltach umgezogen, ehe 1953 Wyhlen Wohnsitz wurde.

Werdegang

Nach dem Abitur studierte Eberhard Günther in Bethel, Griechisch und Hebräisch waren Hauptfächer, ehe drei Semester Studium in Tübingen und fünf Semester in Heidelberg folgten. 1964 machte der Jubilar das erste Examen dem folgte das Lehrvikariat in Schopfheim, ein Jahr Predigerseminar in Heidelberg und das Zweite Examen. Vikarstellen waren in Bad Dürrheim und Gaggenau. In Oberbaldingen konnte Eberhard Günther seine erste Planstelle übernehmen, später folgte Ettenheim. Bezirksjugendpfarrer, Mitarbeit in der Erwachsenenbildung und Militärseelsorge, Dekanstellvertreter und 20 Jahre lang Ausbildung von Lehrvikaren erforderten viel Können und Tatkraft.

Station in Laufenburg

1993 übernahm Eberhard Günther die evangelische Kirchengemeinde in Laufenburg und fungierte zudem noch als Polizeiseelsorger. Hier habe es ihm sehr gut gefallen, sagte der Jubilar und betonte, dass er immer mit Leib und Seele Pfarrer gewesen sei. 1997 heiratete er seine spätere Ehefrau Brigitte. Im Jahr 2000 ging er in den Ruhestand.

Hobbys

Nicht nur im kirchlichen Leben ist Eberhard Günther eine feste Größe, sondern auch im weltlichen. Schon seit mehr als 60 Jahren ist er ein Briefmarkensammler und ein begeisterter Sänger. So dirigierte er auch schon einen Kirchenchor und ließ seine Stimme auch im Murger Männerchor erklingen. „Singen war meine große Leidenschaft“, sagte der Jubilar. Nach einer Schilddrüsenoperation ist ihm dies aber nicht mehr möglich.

Spielzeuge

Zu seinen großen Hobbys gehört aber immer noch das Fertigen von Spielzeug. In seiner Holzwerkstatt im Keller des Eigenheims in Murg ist er gut eingerichtet, sodass schon viele Tiere, aus Holz gefertigt, nicht nur für die Enkel viel Freude bedeuteten, sondern mit seinen Fertigungen auch schon viele Weihnachtsmärkte bestückt wurden.

Reisen

In den Erinnerungen des 80-Jährigen haben aber auch die Urlaubsreisen einen festen Stellenwert. So war er mit seiner Ehefrau beispielsweise schon in China, Südafrika, Kanada und Costa Rica und, wenn es die Lage erlaubt, wird wohl noch eine weitere Reise folgen. Am Geburtstag wird sicherlich die Gratulantenschar recht groß sein und vielleicht wird auch sein Lieblingslied: „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ von Dietrich Bonhoeffer zur Feier des Tages erklingen.