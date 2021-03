Laufenburg vor 3 Stunden

Dreimal hat der Ortschaftsrat eine Bauvoranfrage abgelehnt, nun gab es grünes Licht für das inzwischen abgespeckte Bauvorhaben

Eine unendliche Geschichte ging jüngst im Ortschaftsrat zu Ende. Der Bauantrag von Stephan Brahmann, der zwei neue Mehrfamilienhäuser in der Luttinger Straße 5 errichten will, wurde befürwortet – doch in abgespeckter Form.