Laufenburg/Bad Säckingen – Ihre Musik bringt die Lebensart Andalusiens in die Konzertsäle, gekonnt gemixt mit einer Prise Jazz. Eine Zeit lang war es still um das Trio Fabro und ihren kreierten Flamenco-Jazz. Doch jetzt sind die drei Berufsmusiker Oliver Fabro aus Bad Säckingen sowie die Zwillingsbrüder Wolfgang und Harry Eisele aus Sigmaringen wieder zurück auf der Bühne. Der Grund: Das Trio Fabro wird in diesem Jahr 30 Jahre alt und macht sich jetzt auf Jubiläumstournee. Insgesamt sechs Konzerte gibt das Trio. Am Samstag, 7. Oktober, sind sie im Rahmen des Gitarrenfestivals „Akkorde“ im Laufenburger Schlössle zu hören. Das einzige Konzert in der Region.

Musiker Oliver Fabro ist bekannt für seine Gitarrenkunst. Er ist Produzent und Studiomusiker mit einem eigenen Musikverlag. Mit vielen regionalen Bands steht er auf der Bühne und mit zahlreichen CD-Veröffentlichungen in unterschiedlichen Bereichen wie Flamenco, Rock oder Klassik und Folklore stellt er seine musikalische Vielseitigkeit unter Beweis. Außerdem arbeitet er als Musiklehrer in der Schweiz.

Auch die Zwillingsbrüder Wolfgang und Harry Eisele sind als Berufsmusiker unterwegs. Mit Saxophone, Querflöte, Gitarre, Palmas und Percussion kennt sich Wolfgang Eisele aus. Piano, Keyboards oder Palmas und Percussion gehören zu Harry Eisele. Die Brüder aus Sigmaringen sind ebenfalls in Musikschulen tätig und spielen in verschiedenen Ensembles.

1993 haben sich die drei Berufsmusiker zum Trio Fabro zusammengeschlossen und tourten mit ihrer kreativen Verschmelzung aus spanischen und südamerikanischen Musikstilen, gemischt mit Jazz, keltischer Musik und Jazz durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. „Bis zu 50 Konzerte hatten wir im Jahr“, so Oliver Fabro. Insgesamt fünf CD‘s hat das Trio veröffentlicht. „In den letzten Jahren haben wir uns ein wenig zurückgezogen.“ Der Grund waren andere Projekte, mit denen die drei Musiker beschäftigt waren. Doch jetzt haben sie sich zusammengefunden zur Jubiläumstour.