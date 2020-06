von sk

Drei Jugendliche wurden am Freitag wegen des Verdachts auf eine Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Mehrere Jugendliche hatten sich am Abend in Laufenburg getroffen. Dabei sprachen sie alkoholischen Getränken zu, die eine Jugendliche laut Polizeibericht mitgebracht hatte. Gegen 21.50 Uhr bekamen drei Mädchen aus der Gruppe Kreislaufprobleme und musste sich übergeben. Der Rettungsdienst wurde benachrichtigt. Die Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden stationär in verschiedenen Krankenhäusern aufgenommen. Es war dem besonnenen und dem fürsorglichem Verhalten der restlichen Gruppenmitglieder zu verdanken, dass keine schlimmeren Folgen eintraten. Die Polizei hat Ermittlungen gegen eine Mutter eingeleitet, die die alkoholischen Getränke ihrer Tochter überlassen hatte.