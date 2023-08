Freundlich und selbstbewusst schauen die drei beleibte Herren in die Kamera eines Berufsfotografen, der sie vermutlich in sein Atelier in Waldshut oder Säckingen eingeladen hat, um eine Bildpostkarte anzufertigen. Die Herren rechts und links mit den Zylindern und Myrthenkränzchen sowie der Herr in der Mitte zeigen stolz ihre Leibesfülle, die die Mäntel kaum umfassen können. Doch wer sind diese drei stattlichen Honoratioren?

In der Mitte sitzt mit einem Spazierstock, der wie ein Spielzeug wirkt, der Laufenburger Metzgermeister Leopold Fröhlich, genannt der Metzger Polde (1816-1891). Sein Laden in der Kleinlaufenburger Halde hatte zur Straße hin nur ein kleines mit Drahtgeflecht überzogenes Guckfensterchen, in dem gerade einmal ein Schwartenmagen oder einige Rauchwürste Platz fanden. Das hat uns Hermine Böhler aus der Wirtschaft „Zur Post“ in der unteren Andelsbachstraße in ihren Erinnerungen um 1930 überliefert.

Schräg gegenüber des Gasthauses befand sich damals noch die ehemalige Klostermühle des Säckinger Frauenstifts mit der Familie Probst. Dazu notiert Hermine Böhler: „Die alten Besitzer waren alle sehr wohlbeleibte, stattliche Herren und spricht man noch gerne von den dicken Andelsbacher Müllern, deren Vater und Sohn ein durchschnittliches Gewicht von 360 bis 380 Pfund hatten“, also 180 bis 190 Kilo.

Rechts auf dem Foto ist der Müllermeister und Gemeinderat Franz Joseph Probst zu sehen, geboren 1855 und gestorben 1891. Daraus ergibt sich, dass die drei rundlichen Herren wohl im Jahr 1890 auf einer Glasplatte festgehalten wurden. Der Dritte im Bunde war der Maler Willieng aus Großlaufenburg. Frei nach dem Motto: zwei Städte und drei Dicke.