Dokumente aus 50 Jahren aktiver Vereinstätigkeit erzählen in einer Ausstellung im Foyer des Laufenburger Rathauses die Geschichte der Briefmarkenfreunde Murg-Laufenburg. Egon Gerteis, Gründungsmitglied und von 1991 bis 2022 Vorsitzender der Briefmarkenfreunde Murg-Laufenburg, eröffnete im Kreis einiger Gäste und ehemaliger Vereinsmitglieder die letzte Schau der Briefmarkenfreunde unter dem Titel „50 Jahre Briefmarkenfreunde Murg-Laufenburg von 1965 bis 2015“. Gerteis berichtete, dass das Briefmarkensammeln bis etwa ins Jahr 2000 eine gute Sache gewesen sei, dass sich das Sammeln danach jedoch, durch sich verändernde Strukturen, nicht mehr wirklich lohnte. „Früher nannte man Briefmarken auch ‚Aktien des kleinen Mannes‘, denn verschiedene Marken waren wertvoll“, berichtete Gerteis. Heute sei das Interesse an Briefmarken nur noch gering.

Aus seinem großen Archiv hat Egon Gerteis in sechs Schaukästen Fragmente aus der langen Geschichte des Vereins zusammengestellt. Dokumentiert sind, immer im Zusammenhang rund um Briefmarken, Stationen des Vereins von der Gründung 1965 bis in die heutige Zeit. Ende des Jahres 2022 löste sich der Verein auf. Gezeigt werden in der aktuellen Ausstellung postalische, zum Teil einzigartige und zuweilen seltene Exemplare.

Zu sehen sind auch Exponate die in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, wie der Narrenzunft, dem Elferrat oder Sportvereinen, entstanden sind. Auch zu den Jumelagen mit Le Croisic und Mehun wartet die Schau mit interessanten Ausstellungsstücken auf. Bereits sechs Jahre nach der Gründung organisierten die Briefmarkenfreunde mit großem Erfolg eine erste Ausstellung, etliche weitere sollten in den Jahren danach folgen, wie die Schau dokumentiert. Eng verbunden mit den Briefmarkenfreunden ist die historische Murger Postkutsche, die immer wieder zu verschiedenen Anlässen auch in Form von Sonderstempeln in Erscheinung tritt. Seit Jahren stießen die Ausstellungen im Rathaus von Egon Gerteis zu unterschiedlichen Themen rund um die Briefmarke auf großes Interesse. Die aktuelle Ausstellung ist zu den normalen Öffnungszeiten des Rathauses bis auf weiteres zu sehen.