von Charlotte Fröse

Die Kulturarbeit in Laufenburg steht vor einer tiefgreifenden personellen Veränderung. Renata Vogt wird die diesjährigen Kulturtage „Fließende Grenzen“ letztmals als Leiterin des Kulturausschuss beider Laufenburg begleiten. Die institutionalisierte grenzüberschreitende Kulturarbeit soll aber fortgesetzt werden. Der Gemeinderat des deutschen Laufenburg wird am Montag über die Erneuerung der entsprechenden Vereinbarung mit der Schweizer Schwesterstadt entscheiden.

Die grenzüberschreitende Kulturarbeit ist weit über die beiden Laufenburg hinaus bekannt und eine feste Größe.

Der Auftritt von Konstantin Wecker war der Höhepunkt der Kulturtage „Fließende Grenzen“ 2019. Der Liedermacher und Poet begeistert das Publikum in der ausverkauften Schweizer Stadthalle. Im Hintergrund die Cellistin Fany Kammerlander. | Bild: Charlotte Fröse

Seit 2000 gibt es die von der Kulturkommission organisierten grenzüberschreitenden Laufenburger Kulturtage „Fließende Grenzen“ im August. Es gibt zudem die gemeinsame Kulturnacht im September sowie ganzjährig die Veranstaltungen der „Brücke“ in beiden Laufenburg.

Grenzüberschreitende Kulturarbeit in Laufenburg: So funktioniert sie Der Kulturausschuss besteht seit 1999 1999 entstand aus einem von der EU finanziell geförderten Projekt in Laufenburg ein grenzüberschreitender Kulturausschuss. Er organisiert bis heute im Sommer das Kulturprogramm „Fließende Grenzen“ mit Konzerten, Kabarett, Kleinkunst, Kunstausstellungen und Tango. Renata Vogt, die derzeitige Vorsitzende, ist heute das noch einzige im Vorstand verbliebene Gründungsmitglied. Seit 2008 ist auch die 1953 vom Laufenburger Bildhauer Erwin Rehmann (1921–2020) gegründete Kulturkommission „Die Brücke“ Teil des Kulturausschusses. Integriert ist zudem der Förderverein Kultur im Schlössle. Bürger aus beiden Laufenburg arbeiten im Kulturausschuss zusammen Dem Kulturausschuss gehören ehrenamtlich Bürger aus beiden Laufenburg an: Renata Vogt als Vorsitzende, Markus Erne, Dietmar Fink, Claudia Heppeler, Gabriel Kramer, Christian Kütemeier, Walter Marbot, Sonja Wunderlin sowie aus den beiden Stadtverwaltungen Elisabeth D‘Souza (Tourismus- und Verkehrsamt/D) und Andrea Baumann (Tourist-Info/CH).

Renata Vogt hat seit 2014 die Leitung des ehrenamtlich tätigen Kulkturausschusses beider Laufenburg inne. Für die Buchhändlerin werden die diesjährigen „Fließenden Grenzen“ die letzten sein, die sie zum großen Teil mitorganisiert, wie sie in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER berichtet.

Das „Blind Date Kultur“ war im ersten Corona-Jahr 2020 für Künstler, Veranstalter und das Publikum zugleich ein geglücktes Experiment. Im Bild: Adelheit Möltgen und der Komiker Valter Rado. | Bild: Charlotte Fröse

„Die Kultur wird auch weiterhin ein wesentlicher Teil von meinem Leben sein“, betont sie. Aber sie wird selber nicht mehr als Macherin auftreten, sondern als kulturbegeisterte Genießerin mit dabei sein.

Nach den schier unzähligen Veranstaltungen, die sie bisher mitorganisiert hat, hegt sie den Wunsch für die Zukunft, dass im Kulturausschuss mehr Personen mitarbeiten und das kulturelle Angebot dadurch noch vielfältiger wird. In der Kulturszene hat Renata Vogt in den vielen Jahren ihres Engagements, das beileibe nicht erst mit den „Fließenden Grenzen“ begann, sehr viele Kontakte zu Kunstschaffenden geknüpft und dadurch viele Künstler für Laufenburg begeistern können. Alle Protagonisten die sie geholt hat, hat sie im Vorfeld live gesehen, wie sie betont und oftmals viel Geduld aufgebracht, bis sie endlich in Laufenburg auftraten.

Die Kulturtage „Fließende Grenzen“ An diese Highlights erinnert sich Renata Vogt besonders Der Auftritt von Konstantin Wecker, einer der bedeutendsten deutschen Liedermacher, war für Renata Vogt der absolute Höhepunkt der Kulturtage 2019, im 20. Jahr der Reihe. Unvergessen ist auch der Auftritt der Schweizer Clownfrau Gardi Hutter im August 2018, die mit ihrem clownesken Theater begeisterte. Mit dem Experiment „Blind Date Kultur“ erfreuten Künstler im ersten Corona-Jahr 2020 zumindest eine ganz kleine Schar Kulturbegeisterter. Bei dem Wort „Tango“, Workshops und Veranstaltungen gehören fast seit Beginn fest zum Programm, kommt Renata Vogt ins Schwärmen. „Wo sonst wird auf der Brücke zwischen zwei Ländern Tango getanzt“, sagt sie. Beim Tango-Frühstück auf der Brücke würden gänzlich die Grenzen verschoben, umwunden und überwunden, betont Renata Vogt.

In diesem Jahr sollen die Kulturtage, nach den zwei eher kulturarmen Corona-Jahren, wieder im größeren Rahmen stattfinden.

Beim Tango-Frühstück auf der Laufenbrücke treffen sich Tanzbegeisterte und lassen dabei die Grenzen fließen. Unser Archivbild wurde im August 2009 aufgenommen. | Bild: Charlotte Fröse

Am Programm wird noch gefeilt. Freuen dürfen sich die Gäste voraussichtlich auf den Schauspieler, Autor und Geschichtenerzähler Ferruccio Cainero, den Liedermacher Pippo Pollina und auch der Kabarettist Peter Spielbauer soll mit von der Partie sein. Ferner soll es ein Schlössle-Konzert, Junge Klassik und natürlich Tango-Kurse geben.

Der Laufenburger Gemeinderat berät am Montag, 4. April, über die Erneuerung der Vereinbarung der beiden Laufenburg zum gemeinsamen Kulturausschuss. Die neue Vereinbarung soll 2023 in Kraft treten. Sie beinhaltet nur wenige Änderungen. Der Gemeinderat tagt ab 19 Uhr in der Möslehalle in Luttingen.