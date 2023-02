Am 22. Januar 1963 wurde der „Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit“, auch bekannt als Élysée-Vertrag, unterschrieben. Er bildete auch die Grundlage für freundschaftliche Verbindungen zwischen Partnerstädten der beiden Länder. Nur einen Tag nachdem sich dieser Anlass zum 60. Mal jährte, wurde am Montagnachmittag im Laufenburger Rathaus-Foyer eine Ausstellung zum 50-Jahre-Jubiläum der Verschwisterung von Le Croisic und Laufenburg eröffnet. Zusammengestellt wurde die Ausstellung von Egon Gerteis.

Laufenburg und Le Croisic Die Ausstellung Die Ausstellung im Rathaus-Foyer zum 50-jährigen Jubiläum der Verschwisterung von Le Croisic und Laufenburg wurde von Egon Gerteis gestaltet. Zu sehen ist die Ausstellung zu den normalen Öffnungszeiten des Rathauses. Der Freundeskreis Le Croisic und Laufenburg sind seit 1973 Partnerstädte. Le Croisic liegt in der Bretagne an der Atlantikküste. Seit 1981 besteht der Deutsch-Französische Freundeskreises Laufenburg/Le Croisic , sein Vorsitzender ist Stadtrat Torsten Amann.

Die Ausstellung ist der Start zu etlichen weiteren Veranstaltungen im Jubiläumjahr, wie Bürgermeister Ulrich Krieger mitteilte. Krieger sagte: „Eine Freundschaft, die auch nach 50 Jahren lebt, ist nicht so einfach aufrechtzuhalten.“ Viele Menschen pflegten und hielten die Verbindung, unter anderem und um nur einige zu nennen, bei der Feuerwehr, dem Schwarzwaldverein oder auch beim Deutsch-Französischen Freundeskreises Laufenburg/Le Croisic, erläuterte Krieger.

Die Jubiläumsveranstaltungen sollen vom 26. bis 30. Mai in Le Croisic und vom 30. September bis 4. Oktober in Laufenburg stattfinden. Dazwischen wird es weitere Anlässe geben. Torsten Amann, Stadtrat und Vorsitzender des Deutsch-Französischen Freundeskreises Laufenburg/Le Croisic, berichtete, dass bereits vom 16. bis 20. Februar französische Gäste in Laufenburg zur Fasnacht erwartet werden und vom 20. bis 23. April werden Laufenburger nach Le Croisic zum Karneval reisen.

Die Ausstellung zeigt Fotos aus dem Nachlass von Hans-Joachim Gessat. Darauf sind auch Menschen der Gründergeneration der freundschaftlichen Verbindung zu sehen, die derweil schon gar nicht mehr leben. Zu entdecken gibt es in den Schaukästen neben einem Sonderbriefumschlag zur Verschwisterung 1973, Sonderstempel und einige Dokumente zur Verschwisterung. Ergänzt wird die Ausstellung mit einer Sammlung von Postkarten zum Thema „Le Croisic vor 100 Jahren“, die aus dem Fundus von Egon Gerteis stammt.