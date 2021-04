Laufenburg liegt bei den Corona-Impfungen sehr gut im Rennen. „Wir waren im Landkreis sicher die erste und auch landesweit eine der ersten Gemeinden, in denen alle über 80-Jährigen ein Impfangebot erhalten haben“, sagte Bürgermeister Ulrich Krieger am Montag im Gemeinderat. Er gab dort einen Bericht über die gegenwärtige Corona-Situation in der Stadt.

Bei zwei wohnortnahen Impfaktionen waren in der Möslehalle im Laufenburger Stadtteil Luttingen am 1. und am 16. April jeweils 400 Personen aus Laufenburg sowie aus den Nachbargemeinden Murg und Albbruck gegen Covid 19 geimpft worden – darunter jeweils 140 a

us Laufenburg. Bereits mit der Impfaktion zum 1. April hätten in Laufenburg alle über 80 Jahre alten Einwohner ein Impfangebot erhalten gehabt, so der Bürgermeister. Weil die Organisation besonders gut geklappt habe, sei der Stadt kurzfristig der zweite Impftermin am 16. April für Personen zwischen 70 und 80 angeboten worden, so Krieger. Einige seiner Mitarbeiter hätten eigens ihren Urlaub abgebrochen oder verschoben, um die Impfung vorzubereiten und durchzuführen. Allein in Laufenburg seien 750 Impfberechtigte wegen des Termins angeschrieben worden, in allen drei Gemeinden zusammen rund 2000.

Zu den seit Montag an Schulen verbindlich vorgeschriebenen zwei Testungen wöchentlich erklärte Krieger, dass die Stadt für Schüler, Lehrer, Erzieher und andere Betreuungspersonen 1600 Testsets erhalten habe. Weitere 1100 sind am Dienstag eingegangen. An der Hans-Thoma-Schule würden sich die Schüler gemeinsam in der Schule vor dem Unterrricht unter Aufsicht einer Lehrkraft testen. An der Hans-Thoma-Schule würden die Tests der Schüler zuhause unter Verantwortung der Eltern gemacht.

Für die Kindergärten habe das Land zwar noch keine Tests vorgeschrieben aber empfohlen, so Krieger. Die Stadt habe deshalb gemeinsam mit der Gemeinde Albbruck für Kindergärten 6500 Tests bestellt, davon 3500 für Laufenburg. Die Anschaffungskosten von 32.500 Euro würden anteilig getragen. Wie die Testungen an den Kindergärten genau ablaufen sollen, sei noch nicht geklärt. „Erleichtert wird es aber dadurch, dass wir niemanden zwingen müssen“, so der Bürgermeister im Hinblick auf die an Kindergärten nicht bestehende Testpflicht.

Einwohner können sich in Laufenburg bei den beiden örtlichen Arztpraxen und in der örtlichen Apotheke schnelltesten lassen, sowie dreimal wöchentlich dienstags und donnerstags 18 bis 20 Uhr sowie samstags 14 bis 17 in Luttingen im Gemeinschaftshaus des DRK Laufenburg-Luttingen. Der stellvertretende DRK-Bereitschaftsleiter und FW-Stadtrat Bruno Sonnenmoser erklärte, dass hier bereits über 300 Testungen vorgenommen worden seien.

Der Bürgermeister ging auch kurz auf das weiter fortbestehende Alkoholverbot im öffentlichen Raum der Altstadt ein: „Das ist notwendig geworden, weil es hier immer wieder Regelverstöße gab.“ Vorerst erledigt hat sich laut Krieger die Idee einer Modellregion, zu der sich Bad Säckingen und benachbarte Gemeinden, darunter Laufenburg, zusammenschließen wollten, um Öffnungsstrategien für Gastronomie und Einzelhandel erproben zu können: „Aktuell lässt das Land keine neuen Modellregionen zu.“