Eine Traditionsfirma firmiert bald unter neuem Namen. Ab 1. Juli tritt die bisherige H. C. Starck Tantalum & Niobium unter dem Markennamen Taniobis auf. Dies erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die H. C. Starck Tantalum & Niobium gehört seit 2018 zum japanischen Unternehmen JX Nippon Mining & Metals. Sie beschäftigt mehr als 660 Mitarbeiter, davon 120 im Werk Rhina.

Das Unternehmen Die H.C. Starck Tantalum & Niobium GmbH (ab Juli 2020 Taniobis GmbH) mit Hauptsitz in Goslar verarbeitet Materialien auf Tantal- und Niob-Basis. Niederlassungen bestehen neben Goslar in Laufenburg, Tokio und Mito (Japan), Map Ta Phut (Thailand) und Needham (USA). Das Unternehmen beschäftigt 660 Mitarbeiter, davon 120 in Laufenburg. Es wird von Kazuhiko Iida als vorsitzendem Geschäftsführer geleitet. www.hcstarck-tantalum-niobium.com (ab Juli 2020 http://www.taniobis.com

Die zukünftige Taniobis stellt hochwertige Materialien auf Tantal- und Niob-Basis her. Beides sind seltene Erze und hochschmelzende Metalle. Als Hochleistungspulver werden sie in Branchen wie Automotive, Energie, Luftfahrt, Elektronik, chemische Industrie und Medizintechnik weiterverarbeitet. So wird ein Großteil des Tantals für sehr kleine Kondensatoren verwendet, die beispielsweise für Mobiltelefone, PCs und im Automobilbau benötigt werden. Niob kommt beispielsweise in Flugzeugturbinen zum Einsatz, um dort Effizienz, Sicherheit und Leistung zu erhöhen. Legierungen finden zur Herstellung patientenspezifischer Implantate mittels 3D-Druck Verwendung.

Die beiden für die Produktion zentralen Rohstoffe finden sich auch im neuen Firmennamen wieder. Taniobis setze sich zusammen aus Tantal und Niob, wird Masakazu Kanzaki, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO von H. C. Starck Tantalum & Niobium, in der Pressemitteilung zitiert.

Im Werk Rhina wird aus Recycleprodukten Tantal-Niob-Erzkonzentrat für die interne Weiterverarbeitung in Chemiewerken hergestellt. Außerdem werden hier Nickelniob-Legierungen für die hochwarmfeste Stahlproduktion sowie Tantal-, Niob- und Wolframchloride für elektronische und katalytische Anwendungen produziert. Die Nachfrage nach diesen Stoffen sei von der Corona-Krise bisher unbeeinflusst, erklärte Firmansprecher Marius Schenkelberg gegenüber unserer Zeitung. Kurzarbeit sei deshalb momentan kein Thema, das Unternehmen suche sogar weiter nach qualifizierten Fachkräften und habe entsprechend Stellen ausgeschrieben. Noch sei allerdings nicht abzusehen, wie sich der Markt gerade in der Elektronikindustrie entwickeln werde.

H. C. Starck Tantalum & Niobium gehört seit 2018 gehört zum japanischen Unternehmen JX Nippon Mining & Metals. Neben Rhina betreibt das Unternehmen Niederlassungen und Produktionsstandorte in Goslar sowie in Japan (Tokio, Mito), Thailand (Map Ta Phut) und den USA (Needham). Am 12. März verlegte H. C. Starck Tantalum & Niobium seinen Hauptsitz von München nach Goslar.

Die Umbenennung der H. C. Starck Tantalum & Niobium erfolgt 100 Jahre nach der Gründung der ursprünglichen Firma. Im April 1920 hatte der damals noch nicht einmal 30 Jahre alte Kaufmann Hermann C. Starck das Ferro-Werk erworben. Das teilweise auf Rhinaer, teilweise auf Murger Gemarkung gelegene 250 000 Quadratmeter große Areal wird heute gemeinsam von der H. C. Starck Tantalum & Niobium, von der Imerys und zu einem kleinen Teil auch von der Höganäs genutzt. 2018 hat die MTM Industriepark GmbH des Murger Unternehmers Michael Schäuble das ehemalige Ferro-Werk gekauft.