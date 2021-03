von Susanne Eschbach

Dafür steht der Verein

Kreativität beweist der 2019 gegründete Jugendförderverein Region Laufenburg, dem 19 Mannschaften mit insgesamt 270 Jugendspielern aus den Sportvereinen Laufenburg, Rotzel, Binzgen, Hänner und Luttingen angehören.

Diese Einnahmen fehlen

In den Monaten November bis Februar gab es bisher drei große regionale Hallenturniere und ein Internationales Turnier. Der Verein war zudem bisher an der Städtle-Fasnacht und auf der Altstadtweihnacht in Laufenburg vertreten. Auf Erspartes kann der junge Förderverein noch nicht zurückgreifen.

Dafür wird das Geld benötigt

Momentan fehlt das Geld für Bälle und andere Utensilien für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs. Um den Kontakt untereinander aufrecht zu erhalten, hat der Verein eine Home-Fit-Challenge organisiert. Hier muss jeder Jugendspieler seinen Ideen freien Lauf lassen und zeigen, dass in ihm ein sportlich-kreatives Talent steckt. Über die Homepage können die Sieger bestimmt werden.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

