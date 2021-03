von Susanne Eschbach

Dafür steht der Verein

Bereits seit Jahrzehnten tragen die 400 Mitglieder des FC Binzgen dazu bei, das Leben im Ort durch Theaterabende, Teilnahme an der Städtlefasnacht oder mit einem Hallenturnierwochenende maßgeblich zum kulturellen Geschehen der Stadt Laufenburg zu bereichern.

Diese Einnahmen fehlen

Aufgrund der ausgefallenen Veranstaltungen, sind den Fußballern rund 80 Prozent der Einnahmen weggebrochen. „Und das bei gleichbleibenden Kosten“, erklärt Manela Gerspach-Ehm, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins.

Dafür wird das Geld benötigt

Der kleine Spielplatz neben dem Sportgelände wird nicht nur von den Kindern der Mitgliedern rege genutzt. Auch die Kinder aus der Nachbarschaft sind dort anzutreffen. Obwohl es sich um keinen öffentlichen Spielplatz handelt, ist es dem Verein bewusst, dass die Alternativen für die Kinder im Ort nur dünn gesät sind. Eigentlich wollte der FC Binzgen die Anlage modernisieren, Corona vereitelte die Pläne aber.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

Hier können Sie direkt für den Verein abstimmen