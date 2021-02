Die Stadt Laufenburg setzt die Zustandserfassung und Sanierung ihrer Kanalisation 2021 in den östlichen Stadtteilen fort. Der Gemeinderat beauftragte am Montag das Ingenieurbüro Tillig (Dogern) die Digitalisierung des Kanalnetzes in Grunholz und Hauenstein auszuschreiben sowie dort und in Stadenhausen die TV-Befahrung zu beauftragen. In Luttingen soll eine hydraulische Überprüfung der Leitung erfolgen. Im nördlichen Stadtteil Binzgen soll Tillig die Sanierung ausschreiben.

Seit 2010 wurden in den Stadtteilen Laufenburg, Rhina, Luttingen und Binzgen 48,5 Kilometer Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanäle mit TV-Kameras befahren und bewertet, legte die Stadtverwaltung in der Beschlussvorlage dar. Bis auf die Stadtteile Luttingen und Binzgen seien die erfassten Schäden – vor allem Einragungen, Einwüchse, Risse, Scherben oder Wassereintritt – auf Grundlage der Bewertung weitgehend saniert und abgerechnet.

Die Kosten Die Kosten für die Sanierung der Binzger Kanalisation werden auf rund 160.000 Euro veranschlagt. Die TV-Untersuchung in Grunholz, Hauenstein und Stadenhausen soll etwa 75.000 Euro kosten, die digitale Kanalerfassung in Grunholz und Hauenstein etwa 9000 Euro, die hydraulische Berechnung in Luttingen rund 35.000 Euro. Zusammen macht dies etwa 275.000 Euro.

Ralf Mühlhaupt, Geschäftsführer des Büros Tillig, legte die nächsten Schritte dar. In Grunholz werden 3,8 Kilometer Hauptkanal gereinigt und inspiziert, in Hauenstein 1,1 Kilometer und in Stadenhausen 2,4 Kilometer. Um in Grunholz und Hauenstein die Sanierung projektieren zu können, müsse im Voraus der gesamte Kanal digital erfasst und in eine Datenbank eingearbeitet werden. Gereinigt und inspiziert würden in allen drei Stadtteilen auf jeweils zehn Meter Länge auch die einzelnen Hausanschlüsse, was sich auf weitere 2,4 Kilometer Kanalstrecke summiere. Insgesamt würden in den drei Stadtteilen 9,7 Kilometer Kanal untersucht.

In Luttingen war der Kanals bereits 2017 befahren worden. Dabei seien hydraulische Überlastungen des Kanals festgestellt worden, so Mühlhaupt. Das Abwasser steige in einigen Schächten bis auf Straßenniveau hinauf. Mühlhaupts Büro empfiehlt deshalb, die hydraulische Kanalnetzberechnung zu aktualisieren, bevor die 2017 festgestellten Schäden beseitigt werden.

Laufenburg Stadtfinanzen: „Die coronabedingte Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen lässt sich nicht abschätzen“ Das könnte Sie auch interessieren

Im Stadtteil Binzgen war die Kanalisation in der ersten Jahreshälfte 2020 gereinigt und untersucht worden. „Insgesamt ist es ein gut erhaltenes Netz“, urteilte Mühlhaupt. Allerdings habe die Auswertung auch hier 130 gravierendere Schäden ergeben, davon 52 der höchsten Schadensklasse 1 und 78 der Schadensklasse 2. „In Luttingen ist die Schadensquote erheblich höher. Es ist aber auch das ältere Netz“, sagte Mühlhaupt auf eine Bemerkung von Stadtrat Gerhard Tröndle (CDU) hin, der gesagt hatte, dass es sich in Binzgen um eine relativ neue Kanalisation handele.

Zu Beginn seiner Ausführungen hatte Mühlhaupt darauf hingewiesen, dass die Stadt im Rahmen der Eigenkontrollverordnung verpflichtet sei, alle zehn bis 15 Jahre den Zustand ihres Kanalnetzes zu erfassen. Laufenburg habe sich vernünftigerweise entschieden, das in Abschnitten zu tun. Denn werde das Kanalnetz insgesamt erfasst, fehle oft das Geld zur zeitnahen Sanierung der festgestellten Schäden. Der Beginn der ersten Untersuchungen 23010 sei ja schon eine Weile her, sagte Stadtrat Sascha Komposch (FW), um sich dann zu versichern: „Wenn wir durch sind, dann starten wir von vorn?“ „Absolut. Wir empfehlen sehr, den Turnus beizubehalten“, antwortete Mühlhaupt.