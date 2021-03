Bei vier Gemeindestraßen wird die Stadt Laufenburg dieses Jahr teilweise Deck- und Tragschicht instandsetzen: Der Gemeinderat folgte am Montag dem Vorschlag der Stadtverwaltung und setzte die Schulstraße in Rhina, die Gaißbühl- und die Fabrikstraße in Binzgen sowie die Bergstraße in Laufenburg auf die Prioritätenliste. Insgesamt stehen im Haushalt 100.000 Euro für die bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen zur Verfügung. Die Kosten für die vier angesetzten Maßnahmen werden auf etwa 67.000 Euro kommen, der Rest soll für kleinere oder unvorhergesehene Maßnahmen verwendet werden.

Die mit Abstand größte Maßnahme wird die Schulstraße in Rhina sein. Sie ist stellenweise stark beschädigt. Die betroffenen Einzelabschnitte sollen saniert werden, in einem Bereich sogar die Fahrbahn auf ganzer Breite. Insgesamt handelt es sich um eine Fläche von 220 Quadratmetern. Die Kosten werden auf 40.000 Euro geschätzt, die Ausführung soll in den Schulferien erfolgen. Eine umfassende Sanierung mit Vollausbau des Kanals ist nach Auffassung der Stadtverwaltung erst sinnvoll, wenn die Baumaßnahmen am Bildungszentrum abgeschlossen sind.

Im Stadtteil Binzgen müssen unbedingt Schadensstellen auf der Gaißbühl- und der Fabrikstraße beseitigt werden. In beiden Fällen komme die Ausbesserung mit dem Ausbau des Breitbandnetzes nicht ins Gehege, da das Breitband auf der anderen Straßenseite verlegt werde. Für beide Maßnahmen zusammen rechnet die Stadtverwaltung mit Kosten in Höhe von 19.000 Euro. Auch die Bergstraße in Laufenburg weist stellenweise starke Schäden auf, die für rund 7000 Euro ausgebessert werden sollen. Bauamtsleiter Roland Indlekofer ergänzte, dass in Laufenburg auch noch der oberste Teil des Stadtwegs neu asphaltiert werden solle. Eine Kostenschätzung hierfür liege aber noch nicht vor.