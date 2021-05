von sk

Hauptversammlung mit Wahlen hielten kürzlich die Roli-Guggers Laufenburg e.V. ab. Durch Covid-19 wurde diese, wie so viele Veranstaltungen in vergangener Zeit, via Internet abgehalten. Das schreibt der Verein in einer Mitteilung an die Zeitung. Knapp 30 Teilnehmer zeigten sich an der Veranstaltung interessiert, aktive sowie auch passive Mitglieder des Vereins. Aber auch einige Ehrenmitglieder durften bei der digitalen Veranstaltung begrüßt werden.

Zwei neue Mitglieder bei Aktiven

Der Vorsitzende Knut Schulz begrüßte alle zu der ersten online abgehaltenen Hauptversammlung. Es standen wichtige Punkte auf der Agenda. Zunächst wurden mit Robert Brandstädter und Dominic Hensler zwei neue Mitglieder mit großer Mehrheit als aktive Mitglieder gewählt. Knut Schulz gratulierte beiden herzlich und wünschte beiden natürlich ein viel musikalischeres kommendes Jahr, da im vergangenen leider sehr wenig Vereinsaktivitäten stattfinden konnten.

Kurzer Rückblick auf 2020

Zu den wenigen Zusammenkünften im Jahr 2020 zählte die Aufnahme der Probearbeit im Herbst, welche allen viel Freude bereitet hat. Als die Inzidenzzahlen ein weiteres Proben verhinderten, wurde mehr und mehr klar, dass eine Durchführung der Fasnacht 2021 nicht möglich sein würde. Und so wurde nach einigen Sitzungen zusammen mit der Städtlefasnachtsgemeinschaft Laufenburg die Städtlefasnacht 2021 abgesagt.

Ideen ermöglichen etwas Fasnacht

Dennoch wurden Aktionen geplant um den Laufenburger Kindern die Fasnacht näher zu bringen. Alle Vereine beteiligten sich daran. So wurde die Laufenburger Stubenfasnacht geboren und jedes Schulkind in Laufenburg bekam eine Überraschungstüte mit einem Malbuch mit verschiedensten Fasnachtsmotiven sowie Süßigkeiten. Natürlich durften auch die traditionelle Wurst und Wecken nicht fehlen. Die Roli-Guggers beteiligten sich an dieser Aktion.

Als eigene Aktion bastelten die Roli-Guggers in kleinen Teams zwei grosse Girlanden mit Fasnachtsmotiven von denen über die Fasnacht eine unter dem Rathaus und die andere in der Codmananlage zum Leuchten gebracht wurden. Bei dieser Aktion hat sich Tobias Powalla federführend gezeigt.

Vorstand wird neu zusammengestellt

Beim Tagesordnungspunkt „Wahlen“ wurde der Vorstand neu zusammengestellt. Knut Schulz und Simone Rolli stellten sich als Vorstandsleitung nicht mehr zur Wahl, bleiben der Vereinsspitze aber als Beisitzer erhalten.

Durch die Wahl wurde der Vorstand wie folgt bestimmt: Tobias Powalla, Vorsitzender. Thomas Eckert, stellvertretender Vorsitzender. Nina Gassman, Kassiererin. Nicolas Schledermann, Schriftführer. Knut Schulz, Simone Rolli, Markus Leitner, Marcus Bohm und Marvin Kosmac wurden zu Beisitzern gewählt.

Optimistischer Blick nach vorne

Nach einem weiteren kurzen Berichten verschiedener Vereinsgremien malte der abtretende Sitzungsleiter Knut Schulz ein optimistischeres Bild der kommenden Saison bei der, so hoffe er, wieder wesentlich mehr Fasnachtsaktivitäten stattfinden könnten.

Ebenfalls optimistisch und motiviert schloss sich Tobias Powalla an, der sich auf die kommenden Aufgaben freute und sich für das entgegengebrachte Vertrauen bedankte.