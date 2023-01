von Charlotte Fröse

Feiern und den Müll einfach zurücklassen, das geht so nicht, befanden Stadträte in der jüngsten Sitzung des Laufenburger Gemeinderats. Konkret ging es um die privaten Feiern in der Silvesternacht auf der Laufenbrücke in der Altstadt, wo sich am Neujahrsmorgen der Müll von Feuerwerksraketen, Flaschen und anderer Urat türmten.

Grünen-Stadtrat Raimund Huber brachte das Thema zur Sprache. Er sagte: „Der Müll auf der Brücke war einfach unschön.“ Vielen Spaziergängern am Neujahrsmorgen sei der zurückgelassene Müll der Feiern äußerst unangenehm aufgefallen. Auch Stadträtin Gabriele Schäuble (FW) regte sich über die Unachtsamkeit der Feiernden auf. „Erst feiern und die Stadt räumt dann auf“, so gehe das nicht, sagte sie.

Der Müll nach Silvester ist nicht neu, auch vor der Corona-Zeit zeigte sich immer ein ähnliches Bild. Auch für Bürgermeister Ulrich Krieger waren die Hinterlassenschaften der Silvesternacht alles andere als erfreulich. Raimund Huber machte den Vorschlag, dass in Anbetracht der kommenden Silvesterfeiern der Technische Betrieb der Stadt am Neujahrsmorgen und nicht erst am nächsten Werktag zur Reinigung ausrücken sollte, um die Hinterlassenschaften zu beseitigen. Gerade am Neujahrsmorgen seien immer etliche Menschen in der Stadt unterwegs und die Müllberge würden keinen guten Eindruck machen, betonte Huber. Bürgermeister Krieger will den Vorschlag überprüfen. Er zog jedoch sogar in Betracht, ein Verbot für Silvesterfeiern zu überdenken.

Krieger setzt aber auch auf die Einsicht der Feiernden und möchte eine Sensibilisierung erreichen, beispielsweise über Aufrufe im Amtsblatt. Er appellierte an die Feiernden, ihren Müll mitzunehmen.