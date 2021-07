Die Corona-Pandemie könnte die Stadt Laufenburg unter dem Strich etwa 7 Millionen Euro kosten. Bürgermeister Ulrich Krieger nannte diese Zahl, als er zusammen mit Kämmerin Andrea Tröndle am Montag im Gemeinderat einen Zwischenbericht über die aktuelle Haushaltssituation gab. Die Summe ergibt sich etwa aus bereits eingetretenen oder noch erwarteten Mindereinnahmen bei Steuern und Zuweisungen. Durch das Corona-Jahr 2020 hingegen kam die Stadt aufgrund der finanziellen Hilfen von Bund und Land hingegen relativ glimpflich.

Auf den ersten Blick sieht die für 2020 erwartete Schlussbilanz des kommunalen Haushalts alles andere als schreckenserregend aus. „Nach den derzeitigen Zahlen werden wir besser abschließen als veranschlagt“, erklärte die Kämmerin. Sie erwartet für 2020 ein positives Ergebnis von 2,8 Millionen Euro, veranschlagt worden waren nur 1,1 Millionen. Zwar sei die Gewerbesteuer vergangenes Jahr wohl um 500.000 Euro eingebrochen. Dies sei aber mehr als wettgemacht worden durch Kompensationszahlungen des Bundes in Höhe von fast 1 Million Euro. Sogar der Schuldenstand habe vergangenes Jahr statt um nur 110.000 um satte 820.000 Euro gesenkt werden können.

„Bevor hier der Eindruck entsteht, wir hätten ein gutes Jahr gehabt, fasse ich das jetzt nochmals zusammen“, bemühte sich der Bürgermeister um die Deutungshoheit. Das Ergebnis 2020 basiere vor allem auf zwei Faktoren: Die Stadt habe im ersten Corona-Jahr zahlreiche Investitionen verschoben und gleichzeitig von Bund und Land Finanzhilfen erhalten. „2021 gibt es keine Soforthilfen und jedes Jahr Investitionen verschieben, das geht auch nicht.“

2021 gibt es keine Soforthilfen mehr

Und so stellt sich für 2021 die Situation vollständig anders dar. Am deutlichsten wird dies bei der Entwicklung der liquiden Mittel. Noch zum Jahresbeginn war die Stadtkasse mit rund 10,8 Millionen Euro prall gefüllt, am Ende des Jahres werden es nach Tröndles Schätzung nur noch 5,6 Millionen Euro sein. Mit den Entnahmen in Höhe von 5,2 Millionen Euro muss ganz wesentlich der Investitionsmittelbedarf von über 6 Millionen Euro finanziert werden. Denn bei der Gewerbesteuer erwartet Tröndle mit Einnahmen in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro nicht mehr als 2020, die Schlüsselzuweisungen werden wohl sogar von 4,3 auf nur noch 3,2 Millionen Euro sinken.

„2021 ist nur der erste Vorbote, 2022 und 2023 wird es so weitergehen“, lautete die düstere Voraussage des Bürgermeisters. „Auf zwei Jahre fehlen uns 3,8 Millionen Gewerbesteuer und 1,2 Millionen Schlüsselzuweisungen.“ Alles in allem werde Ende 2023 Corona die Stadt zwischen 5,5 und 6 Millionen, möglicherweise auch 7 Millionen Euro gekostet haben. Dies vor allem durch geringere Einnahmen, weniger durch gestiegene Ausgaben. Krieger: „Wir kommen durch 2021 durch, wir werden auch 2022 hinkriegen. Aber wir werden unsere Reserven brauchen.“

Krieger befürchtet, dass die Kreisumlage steigen wird

Möglicherweise wird Laufenburg auch mehr als zuletzt 4,3 Millionen Euro an Kreisumlage aufbringen müssen. „Ich gehe davon aus, dass sich der Finanzbedarf des Landkreises erhöhen wird“, antwortete Krieger auf eine entsprechende Frage von Stadtrat Frank Dittmar (CDU). Vernachlässigbar sind hingegen die Auswirkungen von Corona auf die Personalkosten, nach denen sich Rainer Stepanek (CDU) erkundet hatte. Der wichtigste Effekt des enormen Arbeitsaufwands, den die Pandemie für die Stadtverwaltung bedeute: „Es bleiben halt andere Dinge liegen“, so der Bürgermeister. Robert Terbeck (SPD) erklärte, dass der Haushalt nicht wie 2020 ständig geschrumpft werden könne: „Diese Beträge holen uns später ein.“ Jürgen Weber (Grüne) erkundigte sich nach den Auswirkungen der Negativzinsen für die Stadt. Zwischen 40.000 und 50.000 Euro müsse die Stadt jährlich den Banken für ihr hinterlegtes Geld bezahlen, so Krieger.