Die seit Dezember 2019 im Laufenburger Stadtteil Rhina gesperrte baufällige Brücke an der Jahnstraße über den Schreiebach wird voraussichtlich erst 2022 durch einen Neubau ersetzt. Bis dahin bleibt sie nur für Fußgänger und Radfahrer geöffnet. Die Stadtverwaltung rechnet für den Bau der Brücke und die Sanierung des benachbarten Straßenabschnitts mit Kosten in Höhe von etwa 900.000 Euro. Weil ihm dies zu viel ist, stimmte Robert Terbeck (SPD) am Montag als einziger im Gemeinderat gegen die von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Fortführung der Neuplanung der Brücke.

„Als ich die Unterlagen gesehen habe, habe ich gedacht, sie planen da eine Kreis-, Landes- oder Bundesstraße“, sagte Terbeck. Er nannte das Bauwerk „total überdimensioniert“. Der SPD-Stadtrat hält auch den vorgeschlagenen Bürgersteig nicht für notwendig. Die Straße sei nur wenig befahren, so Terbeck.

Dieses Bild zeigt, dass die Armierungen der in den 1930er Jahren errichteten Brücke vom Rost zerfressen sind. | Bild: Andree Binninger

Er sei zunächst auch über die zu erwartenden Kosten erschrocken, antwortete Bürgermeister Ulrich Krieger. Er erklärte aber, dass die Stadtverwaltung einen Neubau in der vorgeschlagenen Form für notwendig halte. Die geplante neue Brücke sei so dimensioniert, dass sie mit einem Müllfahrzeug befahren werden könne. Krieger verwies darauf, dass die in den 1930er Jahren errichtete und 1959 verbreiterte Brücke das Wohngebiet Westlich Schreibach mit Kindergarten und Grundschule verbinde, weshalb hier viele Kinder unterwegs seien, was einen Bürgersteig notwendig mache. Außerdem stelle dieser Teil der Jahnstraße die Zufahrt zur Autolackiererei Matt dar.

Mehrere Stadträte äußerten sich im selben Sinne wie der Bürgermeister. Raimund Huber (Grüne) sagte, dass die Stadt durch den Gehweg den Weg zu Kindergarten und Schule sicherer mache. Auch für Michaela López Dominguez (FW) ist dies „das Argument schlechthin“. Bauamtsleiter Roland Indlekofer ergänzte, dass unter der Brückenkappe geschützt Versorgungsleitungen angebracht werden könnten.

Planer Andree Binninger von Tillig Ingeniere (Dogern) erläuterte, dass sein Büro drei Varianten für den Neubau der Brücke geprüft habe. Ein Durchlass aus Wellblech scheide aus, weil er nicht so dimensioniert werden könne, dass er den erforderlichen Abflusses von maximal 13 Kubikmetern Wasser pro Sekunde gewährleiste. Die Errichtung eines auf Bohrpfählen ruhenden Widerlagers werde sehr teuer, da in etwa fünf Metern Tiefe Fels anstehe. Deshalb bleibe nur der Neubau in konventioneller Weise mit Ortbeton. Stadtrat Gerhard Tröndle (CDU) schlug vor, zu prüfen, ob nicht vorgefertigte Teile verwendet werden könnten, was vermutlich schneller und günstiger sei. „Das kann man prüfen. Im Hochbau wird das häufiger gemacht“, sagte Binninger.

Die Kosten für den Brückenbau selbst veranschlagt der Ingenieur auf 550.000 Euro netto, die für die Sanierung des 170 Meter langen Straßenstücks auf 40.000. Inklusive Mehrwertsteuer und Nebenkosten kommt er auf zusammen etwa 900.000 Euro. Es bestünden gute Aussichten auf Förderung durch das Land von bis zu 50 Prozent der Baukosten, sagte Binninger. Bürgermeister Krieger verwies darauf, dass sich wegen der Beantragung des Zuschusses der Baubeginn allerdings um ein Jahr verzögere. Er ist für Mai 2022 geplant. Ende 2022 soll die neue Brücke fertiggestellt sein.