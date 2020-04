von Werner Probst

Das Fest der goldenen Hochzeit feiern am Samstag, 18. April, Walter und Jutta Schlachter in Grunholz. Das Jubelpaar erfreut sich einer guten Gesundheit. So machen sie nicht nur den Haushalt selbst, sondern pflegen auch die Anlage um das Haus.

Walter Schlachter ist ein Luttinger Urgestein. Er erblickte 1940 das Licht der Welt. Das jetzt bewohnte Haus war früher ein landwirtschaftliches Gebäude. In Luttingen besuchte der Jubilar die Volksschule und machte anschließend eine Mechanikerlehre bei der Firma Josef Eckert in Luttingen. Er wechselte dann zur Firma Pfrommer in Albbruck, ehe die Firma Hegi im schweizerischen Laufenburg sein Arbeitgeber wurde. Dem Betrieb blieb er treu, bis er 2005 in den Ruhestand ging.

Jutta Schlachter kam 1950 in Gelsenkirchen auf die Welt. 1956 zog die Familie nach Hottingen um. Jutta Schlachter besuchte in Hottingen die Volksschule und machte anschließend in Bad Säckingen eine Friseurlehre. Bei der Firma Amann in Öflingen und später bei der Firma Neff arbeitete sie dann. Auf einem Spaziergang lernte sie ihren späteren Ehemann kennen. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt Jutta Schlachter und so wurde 1970 geheiratet und im Elternhaus des Mannes eine Wohnung bezogen. Drei Kinder brachte Jutta Schlachter auf die Welt. Als die Kinder größer waren, arbeitete sie stundenweise und später halbtags in ihrem erlernten Beruf.

Die Corona-Kriese machte dem Jubelpaar ein geplantes großes Fest zunichte. Nicht nur der 50. Hochzeitstag sollte gefeiert werden, sondern eine 200-Jahrfeier sollte es werden. Während Walter Schlachter in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag hat und seine Frau 70 Jahre alt wird, gäbe es somit zusammen 200 Jahre zu feiern.

Wenn sich auch das Alltagsleben des Jubelpaares stark verändert hat, denn früher war man regelmäßig in Spanien am Meer im Urlaub, ist man heute noch täglich auf einem gemeinsamen Spaziergang unterwegs. Stark vermisst Jutta Schlachter die derzeit nicht stattfindenden Turnabende beim Turnverein Rhina, dem sie schon Jahrzehnte angehört.

Gerne erinnert sich Walter Schlachter an die Zeit, in der er über drei Jahrzehnte im Luttinger Kirchenchor seine Stimme erklingen ließ und der Grunholzer Feuerwehr angehörte. Heute ist er noch gerne bei den Zusammenkünften der Feuerwehrsenioren mit von der Partie.