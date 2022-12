von Peter Meister

Eine aus der Not geborene Erfolgsgeschichte findet nun ihr Ende. Die Theatergruppe Heilig Geist Laufenburg hat sich nach 31 Aufführungsjahren aufgelöst. Nach drei Jahren Zwangspause wegen der Sperrung der Zufahrtsstraße und der Corona-Pandemie war eine Wiederbelebung nicht realisierbar.

Die Theatergruppe Seit 1987 führte die Laienspielgruppe Laufenburg Lustspiele im Pfarrheim Heilig-Geist auf. Neben lustigen Charakteren, absurden Situationen und Kritik an gesellschaftlichen oder politischen Gegebenheiten bewiesen die Spieler in jedem Jahr außerordentliches Schauspiel-Talent. Im 30. Spieljahr handelte das Lustspiel „Gute Besserung“ von Berd Gombold von den Auswirkungen der Gesundheitsreform.

An den 74 Theaterabenden, bei denen die Akteure zunehmend professioneller auftraten, hatten fast 20.000 Besucher ihre Freude an dem begeisternden Spiel. Die Theatergruppe war ein Aushängeschild der Pfarrgemeinde und Beleg dafür, dass sich das Christsein und das Fröhlichsein nicht ausschließen. Und der für das Pfarrheim überlebensnotwendige Nebeneffekt: Die Theaterabende spielten im Zusammenwirken mit der Pfarrheimküche in den vergangenen 20 Jahren, von Uschi Ruch organisiert, und der von Ernst Merk angebotenen Tombola weit mehr als 50.000 Euro ein.

Bei einem Abschiedsabend ließen Regisseur Paul Rufle, Bernd Baumgartner und Egon Gerteis die Theater-Geschichte mit einigen Episoden Revue passieren, sie bedauerten aber auch das Ende. Einige Akteure wollten oder konnten nicht mehr weitermachen, alle zusammen sind nicht jünger geworden. Pfarrer Klaus Fietz dankte ganz herzlich für die 31 Jahre. Die stets von Fröhlichkeit geprägten Aufführungen seien fester Bestandteil des Gemeindelebens gewesen.

Die Theatergruppe Heilig Geist hat in den 31 Jahren ihres Bestehens eine aus der Not geborene Erfolgsgeschichte geschrieben. Das Laufenburger Pfarrheim war gerade neu gebaut – ein Treffpunkt für die Pfarrgemeinde, der viele Möglichkeiten eröffnete, aber noch mehr Geld kostete. Die Pfarrgemeinde Heilig Geist hatte dazu eine gehörige Eigenleistung zu erbringen. Der damalige Pfarrer Edgar Hoch hatte die Idee, mit Theateraufführungen die Kasse aufzubessern, um die immensen Schulden schneller abbauen zu können.

Die Voraussetzungen waren bescheiden. Es musste erst einmal ein Bühnenvorhang her. Lothar Rist besorgte den Stoff von der Brennet AG, die Frauen nähten das notwendige Stück. Die ersten Kulissen wurden in der Werkstatt des Bettenhauses Gerteis in Luttingen gezimmert. Von der in den letzten Jahren vorhandenen Übertragungstechnik konnten die Laienspieler damals nur träumen, und auch die zuletzt vielbeachteten Kulissen waren noch eher spärlich.

Doch mit viel Beharrlichkeit, Begeisterung und schauspielerischem Talent entwickelten sich die Theateraufführungen zu einem Renner. Seit Jahren kamen gut 700 Besucher zu den jeweils drei Aufführungen Ende Oktober, um sich an dem Schauspiel zu erfreuen. „Ausverkauft“ hieß es oft schon Tage zuvor. Dass das alles nur mit einem guten Team und einem harmonischen Verhältnis untereinander über 30 Jahre möglich war, gehört ebenfalls zu der beeindruckenden Theatergeschichte.

Nur einmal gefehlt hat Egon Gerteis, der auch Regie führte, als die Laienspielgruppe 2007 zum 800-Jahre-Jubiläum der Stadt das historische Drama „D‘ Bluetschuld von Laufenburg“ nach einer Erzählung von Markus Manfred Jung bot und damit einmal den Pfad der Lustspiele verließ, aber auch dabei zeigte, zu welch außergewöhnlichen Leistungen sie fähig ist. Claudia Fräßle und Irmgard Dürdoth fehlten auch nur ein Jahr, und auch Bernd Baumgartner pausierte nur kurz. Bernd Baumgartner führte achtmal Regie, Paul Rufle und Anne Weber je sechsmal. Große Verdienste hatten sich auch Alexander Deak als Chef des imposanten Bühnenaufbaus und Claudia Fräßle für die Organisation erworben.