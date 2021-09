Die 16. Laufenburger Kulturnacht am Samstag, 4. September, wird ihren Schwerpunkt auf der Schweizer Seite haben. Die Zunftstube der Narro-Altfischerzunft 1386 in der Codman-Anlage bleibt entgegen ursprünglicher Pläne geschlossen. Das bestätigt Zunftmeister Thomas Scherzinger: „Ja, das ist leider so. Die Auflagen sind einfach zu umständlich und kompliziert. Wir hätten gerne mitgemacht, aber der Aufwand und die Verantwortung ist dann einfach zu groß.“

Die Regeln

Es gibt es einen erheblichen Unterschied bezüglich des Covid-19-Schutzkonzeptes an der Kulturnacht: Während in den Lokalitäten auf Schweizer Seite – Ateliers, Museen, Theaterbühne – nur Maskenpflicht besteht, gilt auf deutscher Seite die 3-G-Pflicht (genesen, geimpft, getestet). Außerdem werden die Kontaktdaten von einer Person pro Besuchergruppe erhoben.

Die Kulturnacht Die Kulturnacht Laufenburg findet am Samstag, 4. September, zum 16. Mal statt. Motto: „Die pure Freude – Kultur ist wieder da!“. Geboten werden Kultur, Begegnungen und Speisen in den beiden Städten. Geöffnet haben unter anderem das Rehmann Museum, das Museum Schiff, die Kultschüür sowie das Sprachpanorama. Beginn ist um 17 Uhr mit Grußworten von Stadtammann Herbert Weiss und Bürgermeister Ulrich Krieger auf der Laufenbrücke. Offizielle Eröffnung ist um 18 Uhr. Das Programm im Internet: www.kulturnachtlaufenburg.com

Diese Vorgaben haben die Veranstalter bewogen, die Auftritte des Gesangsduos Tina & Jo vom Rathausplatz in Laufenburg/Baden auf den Marktplatz auf Schweizer Seite zu verlagern. „Die Auflagen auf deutscher Seite wären zu komplex gewesen“, erklärt Roland Kaufmann, Präsident des Organisationskomitees. Dass nun die Kulturnacht überwiegend in Laufenburg/Schweiz stattfindet, bedauert er: „Das ist etwas, das wir in Zukunft verbessern wollen.“

30 Teilnehmer

Immerhin: Die Kulturnacht findet statt, nachdem sie 2020 wegen Corona abgesagt wurde. Nach der Absage der Narro Altfischerzunft bleiben noch 30 Teilnehmer. Auf badischer Seite gibt es trotzdem etwas zu sehen: die Fischbrunneninstallation von Marlene Miggler und (voraussichtlich) die Malerei von Peter Flossdorf in der Hauptstraße.

Schutzkonzept und Veranstaltungsorte

Das Covid-19-Schutzkonzept hält fest: Wo immer möglich sollen Abstände von 1.5 Metern eingehalten werden. Musikalische Darbietungen sind erlaubt, jedoch kein Tanzen der Besucher. Da die Veranstaltung in der Altstadt und auf der Brücke im Freien stattfindet, sind keine Zutrittskapazitäten vorgegeben. Dort besteht auch keine Maskenpflicht. Die Kapazität der Örtlichkeiten können bis zu zwei Dritteln genutzt werden. Die Laufenbrücke wird für Ballettaufführungen genutzt, Kunstschaffende bestücken einen Teil mit Malerei und Objekten. Weitere Stationen sind in der Marktgasse, Fischergasse, Wasengasse und am Laufenplatz.