von sk

Zwar kann es in Laufenburg wegen der Corona-Gefahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Die Straßen, Gassen, Plätze und Brunnen der Altstadt auf deutscher und aus Schweizer Seite aber sind in Vorfreude auf das Weihnachtsfest geschmückt. Weihnachtsbäume, Tannenreiser und Lichterketten geben seit Ersten Advent abends ein schönes Bild ab. Dies schreibt das Altstadtteam in einer Pressemitteilung. Auf deutscher Seite stellten die Mitarbeiter der Technischen Betriebe der Stadt Tannenbäume auf und installierten die beleuchteten Weihnachtssterne. Vor allem aber die Helfer des Altsstadtteams sorgten im ehrenamtlichen Einsatz dafür, dass das Städtle ein weihnachtliches Gewand trägt. Bis zu 50 Stunden ist das Team jedes Jahr gemeinsam im Einsatz.

Ina und Helmut Riemke, Renate und Helmut Bettge-Rheddöl, Michaela und Thomas Werne, Marika Tröndle, Alexander Baumgartner, Monika Ebner-Oeschger, Gaby Strittmatter, Kerstin Epting und Claudia Oberle haben die Laufenburger Altstadt geschmückt. | Bild: Altstadtteam Laufenburg

Das Altstadtteam ist eine Gruppe von Altstadtbewohnern und Laufenburgern aus umliegenden Ortsteilen, die jedes Jahr das Städtle weihnachtlich schmücken. Die feste Gruppe von elf Personen arbeitet zum Teil seit 16 Jahren zusammen. Über die Jahre wurden die Arbeiten untereinander aufgeteilt, jeder trägt Verantwortung für einen Teil des Ganzen, jeder Handgriff sitzt. Über das gemeinsame Engagement sind auch Freundschaften entstanden, die für die Gruppe ein wichtiger Antrieb sind.

Drei Wochen war das Altstadtteam unterwegs. Dieses Jahr ist die Deko ganz in Natur gehalten, denn die roten Päckchen konnten wegen der Corona-Hygienevorschriften nicht wie üblich bei Blumen Grass in der Gruppe gepackt werden. Die Meinung der Betrachter ist zweigeteilt: Die einen finden die natürliche Dekoration viel schöner, den anderen fehlen die roten Hingucker an den Geländern.

Neue Holzfiguren

Dank Wilfried Tröndle, dem Ehemann des Altstadtteam-Mitglieds Marika Tröndle, kamen dieses Jahr 30 neue Holzfiguren, wie Sterne, Engel und Glocken, zum ohnehin inzwischen großen Fundus hinzu. Wilfried Tröndle sägte die Holzelemente alle in Eigenarbeit zu Hause aus und spendete sie und dem Altstadtteam. Weil dieses Jahr keine Päckchen zur Verfügung standen, war dies genau der richtige Zeitpunkt. Es wurden wieder Tausende Meter Lichterketten um Geländer und Bäume gewickelt und einige Wagenladungen Reisig vom städtischen Forst beschafft. Die Häuser wurden mit einheitlichen Lichterketten behängt. Wunderschöne Nordmanntannen aus dem Stadtwald säumen den Weg vom Rathausvorplatz bis hinab zum Zoll. Die Bäume wurden von den Forstarbeitern im Wald extra ausgesucht und wie jedes Jahr auf schwere, mit Beton gefüllten Autoreifen aufgestellt.

Die vielen von Altstadtbewohnern weihnachtlich dekorierten Fenster runden das Bild ab. „Für uns Städtlebewohner ist es jeden Abend eine Freude, nach Hause zu kommen und diese besondere Atmosphäre aufzusaugen, die einem einen so heimeligen Eindruck vermittelt“, freut sich Michaela Werne, die auch selbst im Altstadtteam aktiv ist.

Dieses Jahr wäre es die 17. Altstadtweihnacht gewesen. Werne: „Es wird etwas fehlen, was sich seit Jahren in Laufenburg zu einem festen Besuchermagnet etabliert hat. Aber vielleicht hat diese Unterbrechung auch eine gute Seite, denn wenn es die Altstadtweihnacht dann hoffentlich 2021 wieder gibt, werden wir sie umso mehr schätzen wissen.“