Das Brückenzelt ist so etwas wie das Symbol der grenzüberschreitenden Kulturnacht Laufenburg, die am Samstag, 3. September, zum 17. Mal abgehalten wird. Zehn Helfer des THW Laufenburg stellten am Montag im Auftrag der Stadt Laufenburg auf der Laufenbrücke zwei großen Zeltkonstruktionen auf, in denen Künstler ihre Werke präsentieren können. Die Überdachucng steht zur Hälfte auf dem deutschen und auf dem schweizerischen Teil der Brücke.

Das THW unterstützt bereits seit Jahren mit dem Aufbau des Zelts die Veranstaltung. Unter Leitung des stellvertretenden Ortsbeauftragten Thomas Döbele waren die Helfer ab 17 Uhr im Einsatz. Zunächst wurden die Stahlschuhe für die Aluminumkonstruktion mit Schlossschrauben an der gemauerten Brückenbrüstung befestigt. Passgenau zu der Aluminuiumkonstruktion wurden hierfür schon früher Anker gesetzt. Mit Muskelkraft wurde dann Element für Element der Aluminiumkonstruktion aufgestellt und jeweils mit Streben gesichert.

Am Anfang und am Ende jedes Zeltes sorgen diagonale Streben oder Verspannungen im Dach für Standsicherheit. Schießlich galt es die Dach und Seitenplanen in die Kederleisten der Aluminiumsparren und -stützen einzuziehen. Zwei Mann mussten mit aller Kraft über Seile die Planen durch die Keder ziehen. Bei diesen Tätigkeiten ersetzt die ehrenamtliche Arbeit im THW das Fitnessstudio. Um 21.30 Uhr stand das Zelt.

Passanten fragten, ob die Brücke passgenau für das Zelt oder das Zelt passgenau für die Brücke gebaut wurde. Tatsächlich sind die beiden Zelte Spezialanfertigungen für die Laufenbrücke.