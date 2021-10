29 Landfrauen und Gäste haben sich in der Spanferkelstube in Rotzel versammelt, um die Hauptversammlung abzuhalten und dabei den Vorstand neu zu wählen. Die Vorsitzende Sandra Gottlieb begrüßte die Anwesenden, unter denen sich Bürgermeister Ulrich Krieger, Ortsvorsteher Manfred Ebner und die Bezirksvorsitzende der Landfrauen, Doris Mutter, befanden. Danach verlas Schriftführerin Michaela Ebner den Tätigkeitsbericht für das Corona-Jahr 2020/2021, das nach der jüngsten Hauptversammlung, die am 4. März 2020 stattfand, mit einer Reihe von coronabedingten Absagen begann. Dazu gehörte auch der geplante Landfrauentag, der im Mai 2020 in Rotzel stattfinden sollte.

Der Verein Den Landfrauenverein Rotzel gibt es schon seit 1986. Damals beschlossen 24 Frauen, einen Landfrauenverein zu gründen. Heute hat der Verein 37 Mitglieder. Er trifft sich ab 2022 wieder jeden ersten Mittwoch im Monat. Gleichberechtigte Vorsitzende sind Sandra Wilms, Rita Gassmann und Sandra Gottlieb. Der Mitgliederbeitrag beträgt 25 Euro pro Jahr. Weitere neue Mitglieder sind willkommen.

Da im vergangenen Frühjahr das Tragen von Masken empfohlen und zum großen Teil Pflicht wurde, nähten zwei Landfrauen spontan Mund-Nasen-Bedeckungen, die sie gegen eine Spende abgaben. Den Erlös von 433 Euro spendeten sie. Im September bastelten die Landfrauen für alle Senioren Karten, mit denen sie den Seniorennachmittag 2020 abgesagt haben. Dieser wird auch 2021 ins Wasser fallen. Für den Adventskranz, den drei Landfrauen für das Rathaus gebunden haben, bedankte sich der Bürgermeister mit einigen Flaschen Sekt. Am 25. November wird dies auch für dieses Jahr geschehen.

Die Adventszeit 2020 konnte nur mit einer stillen Adventsfensteraktion ausgefüllt werden. In diesem Jahr ist wieder eine Adventsfensteraktion mit kleinen privaten Treffen geplant. Obwohl die Fasnacht 2021 ausfiel, wurde das Dorf fastnächtlich geschmückt und an Ostern verteilte das Vorstandsteam ein Osternest an alle Mitglieder. Mit einem gemeinsamen Spaziergang im Juni rund um Rotzel und der Feier der Geburt eines neuen Erdenbürgers im September zeigten die Landfrauen, dass sie sich von Corona nicht unterkriegen ließen. Sie freuen sich über jedes weitere neue Mitglied, das sich den Landfrauen, auch von außerhalb von Rotzel, ihnen anschließt. Die Hauptversammlung der Bezirkslandfrauen wird am 20. November in Rüßwihl stattfinden.

Der Bericht von Kassiererin Sandra Wilms schloss wegen der Corona-Pandemie mit einem Minus ab, das der Verein aber noch verkraften kann. Die Wahlen des neuen Vorstands leitete die Bezirksvorsitzende der Landfrauen, Doris Mutter. Dabei kam es zu einigem Stühlerücken: Zu gleichberechtigten Vorsitzenden wurden Sandra Wilms, Rita Gassmann und Sandra Gottlieb gewählt. Schriftführerin bleibt Michaela Ebner und zur neuen Kassiererin wurde Carola Gassmann gewählt. Außerdem wurden Katrin Thoma, Eva Wassmer, Lena Geng-Stockhaus und Elisa Labza zu Beisitzerinnen gewählt.

In seinen Grußworten bedankte sich Bürgermeister Ulrich Krieger für den neuen Adventskranz. Ortsvorsteher Manfred Ebner hofft auf die weitere Pflege der Blumeninseln. Die Bezirksvorsitzende Doris Mutter wünscht sich, dass die Rotzler Landfrauen 2022 den Landfrauentag ausrichten.