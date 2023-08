Bei den Laufenburger Kulturtagen „Fliessende Grenzen“ ist es dieses Jahr die erste Saison ohne Renata Vogt. Die Grande Dame hat die Veranstaltungsreihe seit deren Beginn im Jahr 2000 entscheidend geprägt. „Wir müssen uns erstmal zurecht finden“, sagt Markus Erne aus Luttingen, Mitglied im grenzüberschreitenden Kulturausschuss beider Laufenburg.

Der Kulturausschuss kümmert sich erstmals auch um die Technik selbst

Nicht nur die Inhalte der diesjährigen Kulturtage heben sich ab von der Ära Renata Vogt. Zum ersten Mal ist der Kulturausschuss selbst für die Technik in Stadthalle von Laufenburg/CH verantwortlich. Als „Experiment“ bezeichnet es Erne. „Wenn der Aufwand zu groß ist, dann lassen wir es im nächsten Jahr wieder die Profis machen“, erzählte er bei der Technikprobe.

Soundcheck in der Stadthalle in Laufenburg Schweiz: Olaf Kirchberger gibt den beiden aufstrebenden jungen Künstlerinnen wertvolle Tipps. | Bild: Anna-Lena Lauber

Zu den vielen ersten Malen gehört auch der Auftritt von Stahlberger und Mitho Kanywa am Donnerstag, 10. August. Er soll „Rockfestival-Charakter“ besitzen. „Die Musik ist tanzbar, es gibt gute Texte und es gibt eine gute Melange zwischen Akustik, Elektro und Poesie“, verrät Erne und führte weiter aus: „Man darf sich auch bewegen.“ Eine unbestuhlte Fläche vor der Bühne lädt zum Tanzen ein.

Die Grenzen zwischen Ländern und Generationen sollen fließen

„Wir machen Fenster auf quasi“, erklärte Sonja Wunderlin aus dem Schweizer Laufenburg, ebenfalls aktiv im Kulturausschuss. „Vom Programm schließen wir etwas auf, es gibt ein paar Besonderheiten“, fügt Erne hinzu. Eines ist dem Kulturausschuss ganz wichtig: Vielfalt. Der Kulturausschuss will nicht nur die Grenzen zwischen den Ländern, sondern auch zwischen Generationen ins Fließen bringen.

So kurzfristig ins Programm genommen, dass es auf keinem Flyer steht

Und es gibt Experimente, die so kurzfristig und spontan in das Programm aufgenommen wurden, dass sie bisher weder auf dem Kulturtage-Flyer, noch auf der Kulturtage-Homepage zu finden sind: Die Rede ist von Keren de Moras aus Zürich und Noemi Lakatos aus Laufenburg/CH, die ebenfalls am 10. August mit einer unkonventionellen Gesang-Tanz-Nummer in der Stadthalle auftreten.

Die jungen Künstlerinnen Noemi Lakatos und Keren de Moras (von links) bei Proben in der Stadthalle Laufenburg im Gespräch mit Sonja Wunderlin, Olaf Kirchberger (zweiter von rechts) und Gabriel Kramer. | Bild: Anna-Lena Lauber

Als sie Keren und Noemi vor einigen Wochen in der Laufenburger „Kultschüür“ sahen, zögerte das Kulturausschuss-Team, zu dem neben Wunderlin und Erne auch Walter Marbot und Gabriel Kramer aus Laufenburg/CH gehören, keinen Augenblick, das Duo für die „Fliessenden Grenzen“ anzufragen.

Kulturtage Laufenburg: So geht es weiter Donnerstag, 3. August, 15 Uhr im Schlössle/D: „Die Mondscheinsonate“, Konzert und Lesung für Kinder ab vier Jahren mit Julia Pleninger, Natalia Dauer und Doris Eisenburger, Eintritt für Kinder 5 Euro, für Erwachsene 10 Euro; Samstag, 5. August, 19.30 Uhr im Schlössle/D: Konzertabend „Romantik pur“ mit Julia Pleninger und Natalia Dauer, Eintritt 15 Euro; Mittwoch, 9. August, 20 Uhr auf der Codman-Anlage/D (bei schlechtem Wetter in der Stadthalle/CH: Humor und Magie mit Gilbert & Oleg, Eintritt 22 Euro. Das komplette Programm und weitere Informationen auf der Hoimepage der Stadt Laufenburg www.laufenburg.de/ tourismus-info / highlights / kulturtage .

Für die beiden erst 19-jährigen Künstlerinnen ist es erst der zweite Auftritt als Duo überhaupt. Bühnenerfahrung haben sie bislang nur in größeren Gruppen gesammelt. Etwas nervös seien sie schon, aber die Vorfreude überwiege eindeutig, berichten sie. „Sobald ich auf der Bühne bin, geht die Nervosität weg“, ist Keren überzeugt. Und auch Noemi genießt das Rampenlicht: „Es ist einfach schön, anderen Menschen eine Freude bereiten zu können, mit etwas, was mir selbst Freude bereitet.“

Kreative Fusion aus Melodie und Bewegung

Was genau die beiden aufführen werden? Eine Mischung aus Tanz und Gesang. Während Keren ein selbstgeschriebenes Lied vorträgt, tanzt Noemi dazu. Ihren Stil bezeichnen die beiden als Elektro-Pop/Dark-Pop mit düsteren und melancholischen Stimmungen und Tanzbewegungen des Contemporary Dance. Olaf Kirchgraber, der für die Technik des Auftritts verantwortlich ist, beschrieb die Nummer als „schönen Kontrast“ – zwischen kräftigen, energetischen Tanzbewegungen und einer leichten, luftigen Stimme.

Tanz und Gesang: Noemi und Keren proben für die \'Fliessenden Grenzen\' Video: Anna-Lena Lauber

„Wir wollen das Publikum mit dem was wir tun emotional berühren“, erzählen Keren und Noemi. Im Stück „Minute of your Time“ gehe es darum, wie wertvoll Zeit ist in einer Freundschaft. Das, was die beiden auf die Bühne bringen, ähnelt einer kunstvollen Symbiose aus Klang und Körper – ausdrucksstark, fesselnd, emotional. Ihre Darbietung trifft den Nerv der Zeit.

Kraftvoll, emotional und ausdrucksstark: Bei der Probe in der Stadthalle Laufenburg Schweiz zeigen die jungen Künstlerinnen Noemi und Keren ihr Können. | Bild: Anna-Lena Lauber

Ihrer Leidenschaft gehen die beiden schon seit ihrer Kindheit nach: „Meine Cousine hat als auf mich aufgepasst als ich noch klein war und wir haben dann zusammen getanzt, und mit meiner Oma habe ich eine Art Zirkus-Theater aufgeführt“, so Noemi. Während die junge Laufenburgerin im Laufe der Jahre diverse Tanzrichtungen wie Ballett und Hip-Hop ausprobierte, hat Kerens musikalische Laufbahn in der Schulband ihre Anfänge genommen.

Das Wichtigste für die beiden jungen Talente ist vor allem eines: Spaß – und mit welch einer Leidenschaft sie bei der Sache sind, sieht man den beiden an. Der 10. August verspricht, ein Abend voller Emotionen zu werden.