Martin Willi, Betriebsleiter der Kultschüür im schweizerischen Laufenburg, hat Nägel mit Köpfen gemacht. Er teilte dieser Zeitung mit, „dass der Betrieb aufgrund der Corona-Pandemie per sofort und bis auf Weiteres eingestellt wird.“ Willi weiter: „Das heißt, dass alle geplanten Veranstaltungen sicher bis Ende 2020 abgesagt und nach Möglichkeit 2021 oder 2022 nachgeholt werden. Davon betroffen ist auch die alljährliche Produktion des Theater WIWA.“

Laufenburg „Es kommt niemand mehr, die Leute haben Angst", begründet Betriebsleiter Martin Willi die Entscheidung, die Theatervorstellungen in der Kultschüür abzusagen

Das Stück „Gefährliches Wochenende“ soll laut Willi ebenfalls nachgeholt werden. Es sei ein sehr schwerer Entschluss gewesen, der das Herz schmerzen lässt, erklärte er. Aber: „Aufgrund der getroffenen Maßnahmen der Behörden dies- und jenseits des Rheins musste der Entscheid jedoch so ausfallen. Aufgrund der hohen Fallzahlen sind zudem die Reservationen praktisch auf null gesunken. Jetzt alles durchzuziehen, wäre aus gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gründen nicht zu vertreten gewesen“, so Willi. Für ihn und den Verein „Kultschüür“, die Schauspieler und Künstler bleibe zu hoffen, „dass wir die erneute Schließung auch finanziell überstehen werden“. Bereits der Lockdown von März bis Juni sei nicht einfach gewesen, berichtete Willi, „und nun gilt zu hoffen, dass die Lage sich in der Schweiz und auch in Deutschland sehr bald wieder bessern wird“.