„Wenn man Musik hört, hat man meistens eine kleine Geschichte im Kopf“ – mit diesem Satz eröffnete Christian Kütemeier vom Kulturausschuss Laufenburg am Donnerstagnachmittag das Kinderkonzert im Schlössle. In diesem Fall handelte die Geschichte von einer magisch lauen Sommernacht, erhellt von Glühwürmchen und dem Hauptakteur des ganzen Konzertes – dem Mond. Genauer gesagt ging es um den Maikäfer und Pianisten Luigi, dessen Konzert beim Frühlingsnachtfest zahlreiche Wiesenbewohner anlockte.

Der Mond ist Thema

Alles drehte sich am Donnerstagmittag um den geheimnisvollen Mond. Unter der geschickten Führung der Pianistin Julia Pleninger erfüllte der Klang des Steinway Flügels den Panoramasaal mit einer anmutigen Melodie. Erzählerisch begleitet wurde das Ganze von der Cellistin Natalia Dauer, die eine Geschichte von Doris Eisenburger vortrug. Sehr zur Begeisterung der rund 60 jungen Konzertbesucher, die der Einladung zum Kinderkonzert im Rahmen der Laufenburger Kulturtage „Fließende Grenzen“ gefolgt waren. Zusammen mit Mama, Papa, Oma oder Opa lauschten die Kinder unterschiedlichen Stücken, die den Mond thematisierten. Nachdem Claude Debussys Stück „Clair de Lune“ und Franz Schuberts „An den Mond“ vorgeführt wurden, stand der eigentliche Höhepunkt des Konzertes an.

Die Mondscheinsonate, eines der bekanntesten Klavierstücke von Ludwig van Beethoven, wurde in einer Weise interpretiert, die die jungen Zuhörer in eine Welt der Empfindungen eintauchen ließ. Von den sanften Klängen des ersten Satzes bis hin zur dramatischen Intensität des dritten Satzes: Stimme und Klavier setzten das weltberühmte Musikstück unvergleichlich in Szene und schafften dabei eine Atmosphäre zum Träumen – und Tanzen. Während manchen die Augen zufielen, lauschten andere gespannt und wieder andere zog es von den Stühlen auf die Tanzfläche.

Die Kombination aus der ruhigen und doch packenden Stimme der Erzählerin und dem fesselnden Spiel auf dem Flügel führte zu einem unvergesslichen Erlebnis für die kleinen Zuhörer. „Es war sehr toll“, freuten sich die Geschwister Clarissa und Jonas Butz aus Bad Säckingen. Clarissa habe besonders der erste Satz der Sonate gefallen, während Jonas den dritten ebenso schön fand. Auch Samuel Dörsam aus Bad Säckingen hatte viel Spaß. Für den Sechsjährigen war es das erste Mal auf einem Konzert.

Junge Klassik Unter dem Titel „Romantik pur“ bieten Julia Pleninger (Klavier) und Natalia Dauer (Cello) am Samstag, 5. August, 19.30 Uhr im Schlössle/D im Rahmen der Kulturtage-Reihe „Junge Klassik“ einen Konzertabend mit Werken unter anderem von Johannes Brahms, César Franck und Leoš Janáček. Eintritt an der Abendkasse 15 Euro/Franken. Weitere Informationen zu den Kulturtagen gibt es im Internet unter www.laufenburg.de/tourismus-info/kultur