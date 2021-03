von sk

Wie jetzt erst bekannt wurde, ist am 13. März Mireille le Cleac‘h im Alter von 79 Jahren in der Laufenburger Partnerstadt Le Croisic gestorben. Die Ehefrau des ehemaligen Bürgermeisters Leon le Cleac‘h hat die Verschwisterung nachhaltig mitgeprägt. Ihr letzter offizieller Besuch in Laufenburg war anlässlich der Einweihung des neuen Kindergartens Rappenstein 2019.

Im Juni 1972 kam Mireille le Cleac‘h zusammen mit ihrem Ehemann, Leon le Cleac‘h und Ratsschreiber Dauphas mit seiner Ehefrau in einer kleinen Delegation zum ersten Mal nach Laufenburg. Sie reisten mit den gewonnenen Eindrücken zufrieden an den Atlantik zurück. Im Juni 1973 fand dann die offizielle Verschwisterung in Le Croisic statt, im Oktober 1973 der Gegenbesuch in Laufenburg. Leon le Cleac‘h amtierte 1971 bis 1977 und war 1981 bis 1987 Vorsitzender des Jumelage-Komitees. Er verstarb 2001.

Sie hielt die Fäden in der Hand

Zu den in fast 49 Jahren der Verschwisterung folgenden Begegnungen in beiden Städten war Mireille le Cleac‘h immer präsent. Sie war auch stets an vorderster Linie des Jumelage-Kometees tätig und hielt die Fäden in der Hand, wenn es darum ging, die Zusammenkünfte und Besuche der Vereine und Gruppen aus Laufenburg in Le Croisic zu organisieren.

Im Vereinsleben der Stadt le Croisic nahm sie rege teil, insbesondere beim „Cercle Celtique“, dem „Amicale des Sauveteurs“ und weiteren Organisationen in der Partnerstadt. In ihrer Freizeit widmete sie sich auch dem kulturellen Leben und betreute ehrenamtlich das Kino von Le Croisic.