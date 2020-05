von Werner Probst

Weithin bekannt ist Sieglinde Dietsche, die am Sonntag, 3. Mai, ihren 80. Geburtstag feiert. Acht Jahre bewirtete sie die Gäste im Clubheim des Fußballclubs Rotzel und anschließend drei Jahre die Gäste im Clubheim des Sportvereins Hänner.

Sieglinde Dietsche, geborene Bliestle, kam in der Laufenburger Oststadt auf die Welt. Sie hatte zwölf Geschwister. In Laufenburg besuchte sie die Volksschule und arbeitete dann bei der Firma Dimer und dann bei der Seiba im Murger Ortsteil Hänner. 1960 heiratete sie ihren Mann Adelbert. In der Oststadt bezog das Paar eine Wohnung, ehe Tiengen zum Wohnsitz wurde. Fünf Kinder brachte die Jubilarin auf die Welt. 1971 wurde in die bahneigene Wohnung „Kaffeemühle“ am östlichen Stadtausgang von Laufenburg eingezogen, ehe 2007 die jetzige Wohnung in der Waldshuter Straße 10 zum Wohnsitz wurde.

Sieglinde Dietsche erfreut sich noch einer guten Gesundheit. Sie freut sich, dass sie jetzt mit ihrem Mann den Alltag wieder im Garten genießen kann. Besonders an den Blumen hat Sieglinde Dietsche große Freude. In Laufenburg gefällt es der Jubilarin recht gut.

Am morgigen Geburtstag wird sicherlich das Telefon nur wenig stillstehen, denn neben den Kindern mit Partnern, den zehn Enkelkindern und den neun Urenkel werden sich sicherlich auch viele frühere Gäste der beiden Sportlokale sich den guten Wünschen anschließen.