Im Westen des Laufenburger Stadtteils Rhina gibt es keinen richtigen öffentlichen Spielplatz. Dies stört insbesondere Anwohner der Bauvereinstraße, darunter Katharina Salomo (Mutter von fünf Kindern), Jana Gannuscio (Mutter von drei Kindern) und Maria Marone (Mutter von zwei Kindern). Seit 2018 war das fehlende Spielareal immer wieder Thema bei Gesprächen der Anwohner mit der Baugenossenschaft Laufenburg, der die Mehrfamilienhäuser an dieser Straße gehören, und der Stadt Laufenburg. Doch bisher konnte keine Lösung gefunden werden – auch weil andere Anwohner dort keinen Spielplatz wollen.

Die Rechtslage Laut Landesbauordnung ist bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen, die jeweils mindestens zwei Aufenthaltsräume haben, auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück, dessen dauerhafte Nutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert sein muss, ein ausreichend großer Spielplatz für Kleinkinder anzulegen. Für bestehende Gebäude kann die Anlage von Kinderspielplätzen verlangt werden, wenn dafür geeignete nichtüberbaute Flächen auf dem Grundstück vorhanden sind oder ohne wesentliche Änderung oder Abbruch baulicher Anlagen geschaffen werden können.

„Gerade in den letzten beiden Jahren und während des Corona-Lockdowns haben Beschwerden in der Nachbarschaft bezüglich des Kinderlärms zugenommen“, sagen die drei Mütter. Da die 20 bis 30 Kinder, die in der Bauvereinstraße und den umliegenden Straßen wohnen, zum Spielen oft zusammenkommen, fehle ein Spielplatz, wo sie abseits der Wohngegend spielen könnten. Das einzige Angebot sei der Spielplatz des Kindergartens Rhina, der aber nur nach Betreuungsschluss für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde, sowie einzelne Spielgeräte auf dem Gelände der ehemaligen Laufenschule.

Jana Gannuscio (links) und Katharina Salomo (mit ihrem jüngsten Kind) wünschen sich stellvertretend für die Familien in der Bauvereinstraße einen nahegelegenen Spielplatz. | Bild: Michelle Güntert

„Wir wissen, dass in Rhina eine eingeschränkte Nutzung von öffentlichen Spielgeräten herrscht“, sagt Bürgermeister Ulrich Krieger im Gespräch mit dieser Zeitung. Er betonte, dass „die grundsätzliche Bereitschaft besteht, einen Spielplatz zu errichten, denn sowohl die Stadt Laufenburg als auch die Baugenossenschaft sind sehr familien- und kinderfreundlich, wie an anderen Projekten zu erkennen ist.“ Doch, warum gibt es dann keinen entsprechenden Spielplatz in Rhina?

Deutlich wurde im Gespräch mit beiden Parteien, dass die Situation prekär ist und die Errichtung eines Spielplatzes nicht so einfach ist, wie man es meinen sollte. Thorsten Liebwein, Geschäftsführer der Baugenossenschaft, erklärte, dass es in der Bauvereinstraße bis vor etwa zwölf Jahren einen Spielplatz gegeben hat, der aufgrund der damals zurück gegangenen Nutzung und verstärkten Zerstörungen zurückgebaut wurde. Nun sei durch den Mieterwandel eine neue Situation entstanden, die den Bedarf nach einem Spielplatz wieder erhöht habe. Daher sei das Angebot gemacht worden, den Spielplatz an seiner alten Stelle wieder zu errichten, womit die umliegenden Anwohner jedoch nicht einverstanden gewesen seien – ein Widerspruch in seinen Augen.

Das Neubaugebiet

Für das neu entstehende Wohnbaugebiet in Rhina sei für einen der zukünftigen Bauabschnitte ein Spielplatz im Bauplan vorgesehen, versicherte Bürgermeister Krieger. Da dieser Bauabschnitt jedoch nicht in absehbarer Zeit realisiert werden kann, wird auch der dabei vorgesehene Spielplatz nicht demnächst errichtet werden. Das Neubaugebiet sei insgesamt betrachtet nochmals ein anderer Fall, denn bisher handele es sich hier um eine Einfamilienhausstruktur. Erst bei der Errichtung von Mehrfamilienhäusern sind die Bauherren dazu verpflichtet, ein entsprechendes Spielangebot entstehen zu lassen.

Die Bauvereinstraße

Eine solche Situation herrscht aber gerade in der Bauvereinstraße vor. Die Mütter beklagen sich vor allem über verhängte Verbote zum Spielen auf umliegenden Wiesen, die jedoch nicht städtisch erwirkt worden seien. Sie wünschen sich wenigstens eine Spielstraße, wenn der Spielplatz schon nicht kommt. Hierzu hatte es zumindest im Neubaugebiet eine Verkehrsschau gegeben, die eine Realisierung aus verschiedenen Gründen nicht zulässt. „Eine Spielstraße muss im Vorfeld als solche konzipiert werden. Sie im Nachgang zu errichten, ist ein mitunter schwieriges Unterfangen“, erklärte Krieger.

Der Verkehr

Obwohl es sich zwar gerade in der Bauvereinstraße hauptsächlich um Zielverkehr handelt, beklagen die Mütter Verkehrsraser, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde halten würden, was die Kinder beim Spielen auf der Straße gefährde. Wie man es dreht und wendet: das Problem bleibt. Der Spielplatz in Rhina fehlt, obwohl ein entsprechendes Angebot vorliegt.