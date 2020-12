von Peter Koch

30 Jäger, zehn Treiber und 15 Hunde haben am Dienstag an der jährlichen Drückjagd in der Allmend zwischen Laufenburg, Rotzel, Hochsal und Binzgen teilgenommen. Sie kamen aus dem Landkreis Waldshut und dem Aargau. Wegen der Jagd waren die Binzger Straße zwischen Binzgen und Hochsal, die Laufenburger Straße ab Ortsausfahrt Rotzel und die Allmendstraße ab Ortsausfahrt Laufenburg von 8 bis 13 Uhr gesperrt.

Zwischen Hochsal, Binzgen, Rotzel und Laufenburg fand am Dienstag die jährliche Drückjagd statt. Vor allem Wildsäue standen im Fokus der Jäger. | Bild: Peter Koch

Bei der Jagd wurden zwischen 9 und 12 Uhr drei Rehe erlegt. „Eine magere Ausbeute“, sagte der Förster Ulrich Mäntele. Das traditionelle Legen und Verblasen der Strecke, bei dem Hornbläser aus den Reihen der Jäger aufspielen und die Jagdgesellschaft das erlegte Wild ehrt, fand aufgrund der Pandemieregeln nicht statt. So verließen die Jäger das Gebiet direkt nach Jagdende.

Die Schweinepest

Die Drückjagd im Revier findet jährlich statt, in diesem Jahr aber auch mit besonderem Augenmerk auf die Wildsäue. In Brandenburg und Sachsen seien schon einige Fälle der hochansteckenden afrikanischen Schweinepest aufgetreten, erläuterte Mäntele. Diese sei für die Schweine in den meisten Fällen tödlich und es existiere keine Impfung dagegen, so der Förster weiter. In Bezirken, in denen die Schweinepest auftrete, müssten alle Schweine und damit auch Tiere aus bäuerlicher Haltung oder sonstigen Zuchtbetrieben gekeult werden.

Laut Informationen des Friedrich-Loeffler-Institutes (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) sind in Brandenburg bisher 34 Fälle von afrikanischer Schweinepest bei Wildschweinen entdeckt worden. Am 22. Dezember gab es den ersten Fall in Sachsen und somit rückt die Gefahr näher.

Gleichzeitige Jagd

„Mit der gezielten Jagd auf Schwarzwild möchten wir die Wildschweinpopulation ausdünnen und somit der Verbreitung der Krankheit entgegenwirken“, so Mäntele der anfügt, dass natürlich zeitgleich auch das Rehwild bejagt würde. „Wenn man durch den Wald geht und das Wild beunruhigt, dann bejagt man auch alles.“ Dies reduziere die Anzahl der notwendigen Bejagungen und in der Folge Stress für die Lebensgemeinschaft Wald.

Wildsäue seien nun nicht erlegt, aber auch nicht gesichtet worden, berichtet Mäntele. Somit sei wenigstens das Ziel, die Population der Schweine klein zu halten, erfüllt. Neben der Reduzierung des Schwarzwildes sei eine Begrenzung der Rehwildpopulation ebenfalls von Bedeutung, da viele Waldabschnitte durch die Schadereignisse der vergangenen Jahre, wie Stürme und Käfer, stark ausgedünnt worden seien und mittlerweile große Jungbaumbestände aufwiesen, die verbissanfällig seien.