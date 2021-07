Wärmeverbund, Belags- und Werkleitungssanierung, Sanierung und Aufwertung „Adler“: In der Laufenburger Altstadt auf Schweizer Seite kommt einiges ins Rollen. Nachdem die Gemeinde das Gasthaus Adler erworben hat und auf Vordermann bringen will, soll im selben Bereich die dritte Etappe der Belags- und Werkleitungssanierung angepackt werden.

Den entsprechenden Verpflichtungskredit von 7,35 Millionen Franken als Baukredit genehmigte die Einwohnergemeindeversammlung kürzlich mit großer Mehrheit. Ganz glatt ging die Verhandlung allerdings nicht über die Bühne. In mehreren Beiträgen aus den Reihen der Bürgerschaft wurden aber Zweifel an der Effektivität und Umsicht der Planung geäußert. Frank Fischer wollte die Bauarbeiten „zwingend mit den Umbauarbeiten am „Adler“ koordinieren“. Ähnlich Martin Leuenberger: Die Gemeinde habe das Gebäude gekauft, nun sei es notwendig, dass Mieten hereinkommen. Aber: „Wir können nicht erwarten, einen neuen Pächter zu finden, wenn wir davor eine Baustelle über Jahre haben“, so Leuenberger.

Tatsächlich wird die Belags- und Werkleitungssanierung laut Gemeinderat Christian Rüede bis zu zweieinhalb Jahre dauern, bestenfalls beginnend im Herbst 2021. Die Sanierung des „Adlers“ erfolgt bereits ab Herbst 2021. Dazu sagte Gemeinderat André Maier: „Wir müssen jetzt beim „Adler“ starten. Wenn wir den Adler zurückstellen, explodieren die Baukosten.“ Den Vorwurf, dass der Gemeinderat planerisch nicht optimal vorgehe, wies Gemeindeammann Herbert Weiss zurück. „Wenn wir nichts machen, haben wir keinen Ärger, oder wir geben uns Mühe und gehen mit Mut vor“, sagte er. Weiss weiter: „Ich sehe einen Mitauftrag, dass wir möglichst koordiniert mit dem „Adler“ zusammen vorgehen.“

Zum Hintergrund der Maßnahme: Die Abwasserleitungen im Bereich Marktgasse, Rösslistäge, Flössergasse, Rossgässli, Marktplatz, Herrengasse und Schlossbergsteig bestehen aus alten Zementrohrleitungen und Dolen, die inzwischen undicht sind und den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Einzelne Hausanschlussleitungen sind bereits eingebrochen. Dies führt stellenweise zu Ausschwemmungen des Untergrunds. Im Pumpwerk Badstube wird daher viel Kies angeschwemmt, wodurch Schäden und Verschmutzungen entstehen. Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Entwässerung sollen auch Werk- und Wasserleitungen sowie die Elektroversorgung ersetzt werden. Hinzu kommt die Verlegung der Wärmeleitungen für die zweite Etappe des Nahwärmeverbundes.