„Die Vorbereitungen auf die 100. Jahresversammlung des Schwarzwaldvereins Laufenburg, die zusammen mit der Delegiertenversammlung des Hauptvereins am 25. und 26. Juni 2022 stattfindet, sind im vollen Gange“, mit diesen Worten begrüßte die Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Laufenburg, Ines Zeller, die 35 Mitglieder und Gäste zur 99. Versammlung im Pfarrsaal Laufenburg. Ebenfalls anwesend war Bürgermeister Ulrich Krieger. Sie hoffe auf eine „normale“ Delegiertenversammlung mit Gästen aus den 200 Ortsvereinen des Schwarzwaldvereins. Während die Delegiertenversammlung in Zusammenarbeit mit der Stadt Laufenburg und ihrem Bürgermeister in Laufenburg stattfinden wird, ist die eigentliche Jubiläumsfeier am Abend im Zechenwihler Hotzenhaus in Murg geplant.

Ehrungen Für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Erich Meyer, Hans-Eugen Tritschler und Roland Wasmer; für 25 Jahre Andrea und Werner Baumgartner, Sabine, Winfried, Lukas, Carmen und Roman Gerteis sowie Egon Udersbach. Die bronzene Ehrennadel des Schwarzwaldvereins für besonderes Engagement für den Verein erhielt Monika Grimmecke.

Mit der Ehrennadel in Bronze wurde Monika Grimmecke (links) von der Vorsitzenden Ines Zeller für besondere Verdienste geehrt. | Bild: Reinhard Herbrig

Trotz der schwierigen Corona-Jahre 2020 und 2021 blickten sowohl die Versitzende als auch die Fachbereichsleiter auf viele positive Aktivitäten des Vereins zurück. Dazu zählten die 24 Wanderungen, an denen alle im Rahmen der Corona-Verordnung zugelassenen Teilnehmer von 15 bis 20 Personen genutzt haben. Die gut gepflegte Beschilderung durch Wegewart Gebhard Baumgartner, der dafür 1549 Kilometer zurückgelegt und 236 Stunden ehrenamtliche Arbeit aufgewendet hat, werden, wie er berichtete, von Wanderern aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz genutzt und sehr geschätzt.

Der Verein Die Ortsgruppe Laufenburg des Schwarzwaldvereins zählte 403 Mitglieder zum 31. Dezember 2020. Vorsitzende ist Ines Zeller, Stellvertreter Jareem Khawaja, Schriftführer Wolfgang Schlüter, Kassiererin Elli Brix und Fachleiter Naturschutz ist Lars Biermann. Weitere Informationen im Internet: www.schwarzwaldverein-laufenburg.de

Ines Zeller berichtete außerdem von einer positiven Mitgliederentwicklung von 344 im Jahr 2018 auf 403 Personen im Jahr 2020. Dank der Kontakte zur französischen Partnerstadt Le Crosic und der regelmäßigen Ausflüge mit der ganzen Familie dorthin, ist der Schwarzwaldverein Laufenburg nicht überaltert. Die Vorsitzende bedauerte allerdings, dass Hajo Müller sein Amt als Wanderwart aufgegeben hat und hofft, bald einen Ersatz zu finden. Zur 100. Hauptversammlung wird jedes Mitglied einen Mitgliederausweis des Schwarzwaldvereins erhalten.

Bänke

Uli Pätzmann berichtete von zwei Radwanderungen. Lars Biermann, der sich als Naturschutzfachwirt auch um die Pflege der Bänke des Schwarzwaldvereins kümmert, ist daran, in Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben, viele Bretter der Bänke auszutauschen und nicht mehr genutzte Bänke aus dem Bestand zu entfernen.

Die Finanzen

Der Kassenbericht, den Elli Brix vorlegte, schloss dank vieler privater Spenden sowie Spenden der Stadt Laufenburg und der Sparkasse mit einem positiven Saldo. Die beiden Kassenprüfer Werner Baumgartner und Andreas Goller bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung.

Bei der Jahreshauptversammlung des Schwarzwaldvereins Laufenburg wurde der Vorstand neu gewählt (von links): Jareem Khawaja (Stellvertretender Vorsitzender), Ines Zeller (Vorsitz), Elli Brix (Kassiererin), Dietmar Grimmecke (Beisitzer), Lars Biermann (Naturschutzwart), Gerhard Baumgartner (Wegewart) und Ulrich Pätzmann (Beisitzer). Wolfgang Schlüter fehlt auf dem Bild. | Bild: Reinhard Herbrig

Die Entlastung des Vorstands und die anschließende Neuwahl nahm Bürgermeister Ulrich Krieger vor. Dabei gab es einige Änderungen: Während Ines Zeller Vorsitzende bleibt, wurde Jareem Khawaja zu ihrem Stellvertreter gewählt, Wolfgang Schlüter übernimmt das Amt des Schriftführers, während Elli Brix erneut zur Kassiererin gewählt wurde. Zu Beisitzern wurden Ulrich Pätzmann und Dietmar Grimmecke gewählt. Wegewart bleibt Gebhard Baumgartner, Naturschutzfachwirt Lars Biermann und Fachwirtin für Kultur- und Heimatpflege Ines Zeller. Für den ausgeschiedenen Wanderwart Hajo Müller konnte zunächst kein Ersatz gefunden werden. Kassenprüfer bleiben Werner Baumgartner und Andreas Goller.