Laufenburg vor 3 Stunden

Der Vater des Laufenparks ist tot

Der Unternehmer und Mäzen Gero Eggemann ist am Montag 92-jährig verstorben. Er setzte als erster in Laufenburg auf den Einzelhandel als Ersatz für die niedergegangene Textilindustrie. Wo einst 600 Menschen in einer Seidenweberei arbeiteten, kaufen heute Deutsche und Schweizer im E-Center ein.