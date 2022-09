von Charlotte Fröse

Was kann es schöneres für einen Musikverein zum runden 150. Geburtstag geben, als ein eigens für ihn komponiertes Musikstück. Der Musikverein Hochsal hat dieses Geschenk von seinen Ehrenmitgliedern erhalten. Teilhaben am Geschenk können Gäste der Feierstunde zum Jubiläum am 29. Oktober in der Mehrzweckhalle in Schachen, denn dort wird die Komposition „Tower of Time“ – Hochsala (übersetzt „Turm der Zeit“), aus der Feder des Schopfheimer Komponisten Markus Götz, zum ersten Mal öffentlich erklingen. Die Proben für die Uraufführung konnten so richtig erst nach den Lockerungen der Corona-Auflagen beginnen und werden nach der Sommerpause fortgesetzt.

Eine lange musikalische Freundschaft verbindet die Dirigentin des Musikvereins Hochsal, Sylvia Baratti-Mansbart, und den Komponisten Markus Götz. Aus dieser Verbindung entstand die Idee, bei Markus Götz zum Vereinsjubiläum der Hochsaler Musiker eine Komposition in Auftrag zu geben. Die Auftragskomposition ist das Jubiläumsgeschenk der Ehrenmitglieder an das Aktivorchester.

Markus Götz komponierte das Jubiläumsstück für den Musikverein Hochsal. | Bild: Andreas Böhm (Archiv)

Veronika Kaiser, die Vorsitzende des Musikvereins Hochsal, erinnert sich daran, wie die Komposition entstanden ist. „Der Verein wünschte sich eine Komposition, die zum einen unterschiedliche Charaktere beinhalten sollte und gleichzeitig auf Besonderheiten der Gemeinde Hochsal und des Musikvereins eingeht“, erzählt Kaiser. Markus Götz lernte im Vorfeld den Ort Hochsal kennen und er machte Bekanntschaft mit einigen Vereinsmitgliedern. Den Musikverein Hochsal musizierenderweise kennenzulernen war aufgrund der Corona-Pandemie jedoch so gut wie unmöglich. Bei den Besuchen in Hochsal entstand beim Komponisten die Idee den zentralen Punkt der Gemeinde, nämlich den markanten Turm der Hochsaler Pfarrkirche St. Pelagius, seit langer Zeit liebevoll „Alter Hotz“ genannt, in den Mittelpunkt der Komposition zu stellen. Entstanden ist die vierteilige Suite 2020 und 2021.

Als musikalisches Symbol für den Turm und damit auch als Hauptthema für die ganze zehnminütige Komposition wählte Götz ein einfaches Glockenmotiv, das in unterschiedlichen Ausführungen immer wieder im Stück erscheint. Schon im ersten Satz erklingt es.

Musikalisch beschrieben werden unter anderem die Weite der Landschaft und der Ausblick vom „Alten Hotz“ aus. Archaisch klingende Fanfaren sollen im zweiten Satz an die römische Antike erinnern und daran, dass dort wo heute der markante Kirchturm steht, früher ein Römischer Wachturm gestanden haben soll. Tänzerische Motivik und sogar Rockrhythmen werden zudem anklingen. Im dritten Satz brachte der Komponist mit einem Choral die innige Religiosität des Ortes zum Ausdruck. Das Finale glänzt mit einer sprühenden Melodik, welche die Freudigkeit des Musikvereins und zudem die Freude über das Jubiläum ausdrücken soll.

Für Markus Götz war es wichtig ein Stück zu schreiben, das von den Hochsaler Musikern gespielt werden kann. Der musikalische Inhalt ist anspruchsvoll. Es soll Publikum und Musikern gleichermaßen Freude bereiten.