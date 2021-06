von sk

Nach einjähriger Zwangspause wird der Missionskreis St. Martin am Samstag, 3. Juli, seinen beliebten Trödelmarkt in und bei der Luttinger Pfarrscheuer wieder durchführen, natürlich unter Beachtung der dann geltenden Corona-Vorschriften.

Laufenburg Sortiert und übersichtlich: Hochsaler Pfarrarchiv mit einem Festakt eingeweiht Das könnte Sie auch interessieren

Wenn das Wetter es erlaubt, soll ein großer Teil der Waren im Freien angeboten werden, so dass in der Pfarrscheuer die notwendigen Abstände und die beschränkte Personenzahl gut eingehalten werden können. Die Gruppe bedauert, dass es unter den gegebenen Umständen nicht möglich ist, weitere Warenspenden anzunehmen. Es werden auch wieder Torten und Kuchen zum Mitnehmen verkauft, aber auf die Kaffeestube und den Grillstand müssen die Marktbesucher aus Kapazitätsgründen verzichten.

Der Erlös des Marktes fließt über das Hilfswerk Missio in die neue Projektpartnerschaft mit dem Titel „Der Weg zu Frieden und Versöhnung in Niger“. Dieser Staat in der Sahelzone in Afrika bildet das Schlusslicht auf dem Index für menschliche Entwicklung. Neun der 22 Millionen Einwohner leben in extremer Armut. Die Ordensschwestern der „Dienerinnen Christi“ sind dabei, ein Bildungsangebot zu Themen wie Zwangsheirat, Familienplanung, Ernährung, christlich-islamischer Dialog und anderen aufzubauen. In Versammlungen in vielen Dörfern wird zu den Themen, die das Land in seiner Entwicklung massiv hemmen, informiert und diskutiert.

Direkte Spenden für das Projekt werden gerne entgegengenommen durch Überweisung auf das Konto des Missionskreis: IBAN DE98 6849 0000 0035 350705. Nähere Informationen gibt es bei Winfried Gerteis, Telefon 07763/12 36.