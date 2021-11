Der Laufenburger Stadtwald ist wirtschaftlich relativ gut durch das Borkenkäfer-Jahr 2020 gekommen. Wie Manuel Nägele, Leiter des Forstreviers Laufenburg-Murg, am Montag im Gemeinderat Laufenburg mitteilte, wurde in diesem Jahr ein positives Ergebnis von 23.000 Euro erzielt. Ausschlaggebend dafür war die schiere Menge des verkauften Holzes. Statt der angesetzten 1910 mussten wegen Sturmereignissen und Käferbefall 3252 Festmeter eingeschlagen werden. Der Holzverkauf erbrachte 140.000 Euro an Erlösen.

„In normalen Zeiten hätte das Holz einen anderen Wert gehabt“, kommentierte Bürgermeister Ulrich Krieger. Teilweise lag der Holzpreis für Fichte wegen des Überangebots am Markt bei nur noch 40 bis 50 Euro pro Festmeter. „Wir können aber froh sein, eine schwarze Null geschrieben zu haben“, so Krieger. Inzwischen werden auf dem Markt wieder zwischen 90 und 100 Euro erzielt.

Für 2022 sieht der vom Gemeinderat verabschiedete Betriebsplan ein negatives Ergebnis in Höhe von 90.000 Euro vor. Es sind wieder 1910 Festmeter Einschlag vorgesehen, für die ein Erlös in Höhe von 100.000 Euro angesetzt ist. An inneren Verrechnungen für technische Dienstleistungen des Forstbetriebs werden knapp über 80.000 Euro erwartet. Den Einnahmen in Höhe von insgesamt rund 210.000 Euro stehen Ausgaben in Höhe von fast 300.000 Euro entgegen, davon 30.000 für die Unterhaltung von Wegen.