Die Laufenburger Altstadt empfängt ihre Besucher wieder im weihnachtlichen Glanz. Mitarbeiter der städtischen Technischen Betriebe reparierten oder ersetzten am Donnerstag jene Lichterketten, die Unbekannte höchstwahrscheinlich in der Nacht auf den Vierten Advent am Rathausplatz, am Parkdeck Rheinterrasse und an der oberen Andelsbachstraße mutwillig beschädigt hatten. Zum Einsatz kam dabei auch ein Steiger, um am Weihnachtsbaum vor dem Rathaus die Lichtergirlanden zu reparieren.

Laufenburg Unbekannte zerstören große Teile des weihnachtlichen Lichterschmucks im Städtle

Gleich am Dienstagmorgen hatten Christian Gerspacher von den Technischen Betrieben und Helmut Bettge-Reddöhl vom Altstadtteam die Schäden in Augenschein genommen, um zu prüfen wo überhaupt Reparaturen möglich sind. Am Donnerstag um 8 Uhr begannen dann die Arbeiten. Das Altstadtteam ist dankbar für die Unterstützung der Stadt: „Wir hätten die Lichterketten komplett abwickeln, neu beschaffen und mühevoll wieder anbringen müssen. Das wäre uns vor Weihnachten nicht mehr möglich gewesen.“