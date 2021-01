Neben dem Schiff „Löwe von Laufenburg“ möchte der neue Kapitän Marcus van Nijenhoff ein 26 Meter langes und fünf Meter breites Floß auf dem Rhein betreiben. Als er mit seinen Kindern im Sommer das Fahrgastschiff in Laufenburg besichtigt hat, erfuhr er erst, dass Laufenburg früher von der Flößerei gelebt hat. Durch seine Maklerin ist er dann auf die „Lahn Arche I“ aus Bad Ems gestoßen. Sie meinte, dass dieses Floß zum Fahrgastschiff eine ideale Ergänzung wäre.

Zur Person Marcus van Nijenhoff ist 49 Jahre alt, ist verheiratet und hat zwei Töchter im Alter von 14 und 18 Jahren. Da sein Vater und Großvater schon in der Binnenschifffahrt tätig waren, hat er sich im Jahr 1989 ebenfalls für diesen Beruf entschieden. Seine Ausbildung hat er bei der Haniel Reederei in Ruhrort begonnen und danach bei seinem Vater auf dem Großmotor-Güterschiff (GMS) „Maingau“ gearbeitet. In den darauffolgenden drei Jahren hat er das Rheinschifffahrtspatent vom offenen Meer bis Mannheim, die Donaupatente von Straubing bis Wien und das Radarpatent erworben. Seit 2005 fährt er als selbstständiger Schiffsführer für MSG in Würzburg. Im Jahr 2018 hat er sich dazu entschieden, sein Frachtschiff zu verkaufen. Er wollte einmal etwas anderes machen, aber weiterhin mit dem Wasser verbunden bleiben.

Also hat er beschlossen, dieses Floß per Schwertransport nach Bad Säckingen zu befördern und wollte es anschließend dort zu Wasser lassen. Eigentlich war für die Überführung schon alles organisiert und vorbereitet, nur eins hat gefehlt, um es in Laufenburg betreiben zu dürfen: die Rheinzulassung. Er hat alles Mögliche versucht, so auch die Idee, das Wasserfahrzeug als schwimmende Anlage zu betreiben. Doch obwohl das Floß antriebstechnisch etwas besser ist, als die „Löwe von Laufenburg“, darf es nicht ohne Rheinzulassung betrieben werden. Er ist fest entschlossen und auch der Meinung, dass ein Floß nach Laufenburg gehört. Deshalb wird er sich mit einer Investorin, die er schon dafür begeistert hat, zusammensetzen und Pläne für einen Neubau schmieden. „Ich habe schon genaue Vorstellungen wie es aussehen soll, ob es finanziell zu realisieren ist, wird sich noch herausstellen“, erklärte er optimistisch.

Zunächst wird Marcus van Nijenhoff den Schifffahrtsbetrieb mit sonntäglichen Rundfahrten, Schleusenfahrten, Geburtstags- und sonstigen Jubiläumsfahrten mit der „Löwe von Laufenburg“ ähnlich weiterführen, wie dies Jürgen Schroff getan hat. Bei der Bewirtung wird ihn Lucia Schroff unterstützen.

Er möchte aber auch neue Akzente setzen. So möchte er seine Beziehungen mit Veranstaltern vom Niederrhein ausnutzen und mit ihnen zusammen Veranstaltungen auf der „Löwe von Laufenburg“ organisieren. Er ist optimistisch, dass er den Betrieb der „Löwe von Laufenburg“ zu Ostern 2021 aufnehmen kann, wenn die Beschränkungen wegen Corona entsprechend gelockert sind. Er ist froh, die Frachtschifffahrt gegen die Schifffahrt mit Passagieren getauscht zu haben, wie er dies ursprünglich gelernt hat.